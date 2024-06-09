Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне, об этом говорят все её действия, заявил на полях Петербургского международного экономического форума экс-лидер республики и председатель Социалистической партии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА Регнум Майя Санду

«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора — она готовится к войне. Постоянные учения с натовскими солдатами на территории нейтральной Молдовы, американские самолёты, которые приземляются в аэропортах Молдовы, транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину. В четыре раза она увеличила бюджет министерства обороны», — приводят «Известия» слова Додона.

Бывший президент добавил, что власти Молдавии также закупают радары и оружие, созывают в военкоматы резервистов. Всё это свидетельствует о подготовке страны к войне руками Санду и её кураторов.

Додон выразил беспокойство происходящим, надеясь, что до выборов президента Молдавии ничего не случится. Затем на месте Санду будет другой гарантирующий мир президент. Сейчас она своими действиями доведёт республику до ситуации на Украине, она идёт по тем же стопам. Молдавии это не нужно, заключил Додон.

Как передавало ИА Регнум, в случае честных выборов президента Молдавии у оппозиции будут стопроцентные шансы на победу в них, заявил молдавский политик, один из лидеров блока «Победа» Илан Шор. Он добавил, что не станет участвовать в нынешних выборах из-за возрастных ограничений для кандидатов на пост президента Молдавии, так как ему ещё не исполнилось 40 лет, подчеркнув, что обязательно примет участие в следующих выборах.

В мае Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности. Молдавия стала первой страной, с которой заключил такой договор, отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ранее Брюссель предлагал Кишенёву усилить сотрудничество в сфере обмена разведданными, активизировать участие страны в военных учениях Евросоюза, а также взаимодействовать в сфере противостояния «зарубежным угрозам».

НАТО поставляет Молдавии летальное оружие, дроны и технику, отмечал в феврале заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

Молдавия совсем недавно была беднейшей страной в Европе, сейчас это «почётное» место у Украины, заявил 14 декабря 2023 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.