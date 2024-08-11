Кишинёв, 11 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Молдавии следует отказаться от курса президента Майи Санду на поддержание антироссийских санкций Запада, заявил 11 августа бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью телеканалу MoldovaLive.

President. gospmr.org Игорь Додон

Для улучшения ситуации в Молдавии её руководству следует кардинально пересмотреть законодательство. Пора отказаться от ряда ограничений для развития бизнеса, введённых партией Санду «Действие и солидарность».

Додон заявил, что власть должна разговаривать с инвесторами, чтобы понять их нужды и запросы. С ними сегодня никто не разговаривает, отметил политик.

«Нужно пересмотреть нынешнюю политику государства по присоединению к антироссийским санкциям. Мы должны быть мостом между Востоком и Западом. Почему Грузия может, а мы нет?» — написал Додон комментарий к своему интервью в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября прошлого года Санду заявила, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой, поскольку Россия якобы пренебрегает интересами Молдавии.

Через несколько дней после этого заявления Молдавия присоединилась к санкциям ЕС против России, коснувшимся 1800 физических и юридических лиц. Активы этих граждан и компаний оказались заморожены. МИД России назвал этот шаг Кишинёва очередным проявлением деструктивного курса нынешнего руководства республики.

В марте 2024 года глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что страна присоединилась к 80% всех введённых ЕС антироссийских санкций.

В апреле лидер блока молдавских оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что руководство страны полностью виновно в разрушении отношений с Россией. Он подчеркнул, что народ Молдавии не поддерживает антироссийский курс Санду.