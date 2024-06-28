Пекин, 28 июня, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что страна могла бы начать взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и объединением БРИКС. Однако для этого есть одно условие, отметил политик.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я думаю, что при смене власти в Молдавии для нас было бы интересно поучаствовать, на первых порах в качестве наблюдателя, в ШОС и БРИКС», — процитировала «Lenta.ru» Додона.

Он также добавил, что получение страной при его правительстве статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе было весьма выгодным для Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

Европейский союз намерен в конце июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. 14 июня постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали даты переговоров.

Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам этих стран об их членстве в Евросоюзе. 21 июня Совет Европейского союза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос вступления Молдавии в Европейский союз является её суверенным делом. При этом он отметил, что в Евросоюзе есть проблемы с пониманием потенциала к расширению. Песков также добавил, что Россия будет внимательно следить за процессом вступления Молдавии в ЕС.

25 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны БРИКС подавляющим большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов. По словам главы ведомства, страны объединения также ведут работу над созданием так называемой категории стран-партнёров, которая станет одной из ступеней на пути становления полноправным членом БРИКС.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что различные государства подали уже свыше 30 заявок на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что количество стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе объединения, постоянно растёт.