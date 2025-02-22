Кишинёв, 22 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Оппозиционная партия социалистов Молдавии намерена добиваться отставки президента страны Майи Санду в 2025 году. Об этом 22 февраля заявил бывший глава республики, лидер партии Игорь Додон.

Родион Прока /Sputnik/РИА Новости Президент Молдавии Майя Санду

Он участвует в акции протеста, которая проходит в настоящий момент перед зданием администрации президента. Демонстрация идет без партийных флагов.

«Мы требуем от Майи Санду подать в отставку. Наши политические цели — добиться проведения досрочных президентских выборов совместно с парламентскими выборами в этом году», — рассказал Додон ТАСС в ходе акции.

Как передавало ИА Регнум, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 12 февраля заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) в том числе финансировало команду Санду. Теперь, когда новая американская администрация приостановила финансирование через эту структуру, действующий молдавский режим падёт менее чем за полгода, уверен политик.

Додон ранее также критиковал Санду за антироссийский курс её политики. Он призвал прекратить поддерживать санкции, введенные против РФ, и сделать Молдавию мостом между Востоком и Западом.