Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Украина не напала на Приднестровье лишь потому, что де-юре регион является частью Молдавии, сообщил бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, если бы Приднестровье было полностью независимым в международном плане, то Украина атаковала бы регион ещё с начала спецоперации.

«Поэтому угроза есть, но я уверен, что украинцы для того, чтобы начать вот это приключение, им нужно согласие Кишинёва. Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье», — цитирует его Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, ранее Додон заявил, что власти Молдавии закупают радары и оружие, созывают в военкоматы резервистов. Всё это свидетельствует о подготовке страны к войне руками президента Майи Санду и её кураторов.

Додон выразил беспокойство происходящим, надеясь, что до выборов президента Молдавии ничего не случится. Затем на месте Санду будет другой гарантирующий мир президент. Сейчас она своими действиями доведёт республику до ситуации на Украине, она идёт по тем же стопам. Молдавии это не нужно, заключил Додон.