Материалы с тегом «Холокост»
На Украине назвали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста
Павлоградскую улицу в украинском Никополе переименовали в честь нациста и соучастника холокоста, солдата 31-го батальона шуцманшафта СД (вспомогательной полиции) Петра Дяченко. Об этом 4 марта сообщил глава Объединённого еврейского комитета Украины Эдуард Долинский в соцсетях. Дяченко возглавлял...
4 марта 2024
Посол Израиля покинула российский МИД
Вызванная 6 февраля в Министерство иностранных дел России из-за ряда недопустимых высказываний посол Израиля Симона Гальперин покинула здание внешнеполитического ведомства. Израильский дипломат вышла из здания МИД и села в автомобиль. В министерстве иностранных дел она провела порядка двух часов...
6 февраля 2024