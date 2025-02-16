Вашингтон, 17 февраля, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса удивили высказывания ведущей телеканала CBS News о том, что свобода слова могла привести к геноциду.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

Ранее телеведущая во время интервью попросила госсекретаря США Марко Рубио прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что к холокосту привела свобода слова. Рубио заявил, что в нацистской Германии как раз не было такой свободы.

«Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?» — поинтересовался Вэнс в соцсети Х.

По его мнению, это безумный обмен репликами.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Вэнс в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что наиболее серьёзная для Европы угроза — внутренняя угроза, а не Россия или Китай. Он также раскритиковал власти Европейского союза за цензуру и заявил о слабости европейских демократий.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал высказывания вице-президента США неприемлемыми.

Исходя из трансляции речи Джей Ди Вэнса на сайте Белого дома, участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали его выступление без особого энтузиазма.

Выступление Вэнса в Мюнхене понравилось президенту США Дональду Трампу. Американский лидер посоветовал Европе быть осторожной. По его словам, блестящая речь Вэнса была очень хорошо принята европейцами.