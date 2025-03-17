Москва, 17 марта, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Профессиональную деятельность журналисту «Известий» Никите Кулюхину огранили после вопроса министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару о готовности осудить Украину за воспевание пособников нацистов времён Холокоста.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

В Telegram-канале IZ.RU уточнили, что корреспондент обратился с соответствующим вопросом к главе израильского внешнеполитического ведомства 4 марта.

«Тогда Саар ответил, что Израиль проверит информацию и, если необходимо, осудит переименование украинских улиц в честь фашистских лидеров. Однако спустя несколько дней израильский МИД устроил корреспонденту «Известий» травлю. За правдивый и честный вопрос Кулюхина назвали пропагандистом», — уточнили в издании.

Также репортёру запретили посещать пресс-конференции МИД Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, официального представителя МИД РФ Марию Захарову удивил тот факт, что глава МИД Израиля Гидеон Саар ничего не знает о героизации пособника нацистов Степана Бандеры на Украине. При этом в украинских городах регулярно проводятся факельные шествия, приуроченные ко дню рождения Бандеры, а в некоторых городах в честь пособника нацистов установлены памятники. Также на Украине многие годы осуществляется героизация таких украинских националистов, как главнокомандующий «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Андрей Мельник и других главарей Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА. Эти образования несут ответственность за совершение множества военных преступлений, связанных с уничтожением представителей разных национальностей.

Президент России Владимир Путин 2 февраля отмечал, что для нынешнего украинского руководства Бандера является национальным героем и символом. В связи с этим задача по денацификации Украины остается актуальной, так как киевский режим считает нациста Бандеру своим «национальным героем».