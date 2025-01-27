Санкт-Петербург, 27 января, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками в 1941–1944 гг. сравнима с Холокостом, заявил в понедельник, 27 января, президент России Владимир Путин.

Михаил Терещенко/РИА Новости

27 января исполнился 81 год полному освобождению Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Путин прибыл в Петербург для участия в памятных мероприятиях.

Жертвами блокады стали более 1 млн человек, напомнил Путин в своём выступлении на концерте "Ленинградская победа".

«Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда [стоит] в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», - подчеркнул президент.

В ходе своего выступления президент также заявил: Россия всегда будет помнить, что свободу от нацизма принёс человечеству именно советский народ. Снятие блокады Ленинграда он назвал важнейшим рубежом борьбы с нацизмом.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 января Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Также он проведёт встречу с ветеранами, которым вручит юбилейные медали.

В январе 2024 года президент назвал беспрецедентно жестокой и циничной блокаду Ленинграда. Преступления нацистов не имеют срока давности, но не имеет его и сострадание россиян к жертвам их действий, оно передаётся из поколения в поколение, сказал Путин.

Блокада Ленинграда являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой, подчеркнул глава государства. Путин напомнил, что в блокадном Ленинграде от голода и болезней погибли более 1 млн человек, в основном пожилых, а также женщин и детей.

Также 27 января президент обратился в приветствии к участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников указанного концлагеря. Именно Красная армия освободила Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, и Россия всегда будет помнить, что именно советский солдат сокрушил это зло, одержав Победу, величие которой навеки останется в истории, подчеркнул Путин.