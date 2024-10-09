Лондон, 10 октября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Известная писательница Лили Эберт, которая была угнана в 1944 году в Освенцим из Венгрии и пережившая Холокост, умерла на 101-м году жизни в своём доме в Лондоне. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Соцсети Лили эберт с правнуком

«Выжившая в Освенциме Лили Эберт скончалась в возрасте 100 лет», — говорится в публикации.

Писательница не дожила до 101 года чуть менее двух месяцев.

Она была старшей дочерью в еврейской семье из шести детей. В нацистский лагерь 20-летняя Лили попала вместе с матерью, младшим братом и тремя сёстрами. Мать и двоих детей немцы сразу отправили в газовую камеру. Девушке и двум сёстрам удалось выжить.

Лили Эберт стала одной из основательниц Центра выживших жертв Холокоста в Британии. Она выпустила книгу «Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла в себе силы жить дальше». Также стала известна благодаря своим мемуарам, видео в социальных сетях и выступлениям в СМИ, в которых она рассказывала об Освенциме и своей жизни после войны.

Вместе с правнуком она вела аккаунт в социальной сети, где у них почти 2 млн подписчиков.

Писательница имела множество почётных наград и званий.