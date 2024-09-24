Варшава, 24 сентября, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Украинскому обществу следует помнить о сотрудничестве с нацистской Германией и участии в холокосте, у страны много «трудных тем». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Fakt.pl Анджей Дуда

«Нахождение взаимопонимания с нами во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины. Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны. Это не только вопрос Волынской резни», — сказал он в эфире телеканала Polsat.

Дуда напомнил о подразделениях СС, в которых служили украинцы. В те временя украинские власти сотрудничали с властями рейха во главе с Адольфом Гитлером. Также есть вопрос украинско-еврейских отношений в годы Второй мировой войны и участие в Холокосте, отметил польский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, директор Института национальной памяти Польши обвинил Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни. По его словам, киевский режим не даёт согласие на эксгумацию останков жертв Волынской резни, при этом разрешает эксгумацию солдат вермахта.

Киев должен урегулировать вопросы, связанные с Волынской резнёй, чтобы Польша согласилась на вступление Украины в Европейский союз, заявил 30 августа польский премьер-министр Дональд Туск.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Украина не получит одобрение Варшавы на присоединение к ЕС, пока не позволит эксгумировать останки жертв Волынской резни.

В феврале 1943 года националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда отряды УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Эти события назвали Волынской резнёй, её жертвами стали 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом.