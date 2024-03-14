Материалы с тегом «Дмитрий Патрушев»
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
Россия увеличит экспорт зерна до 70 млн тонн в 2024 году
Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с июля 2023 года по 30 июня 2024 года) рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 февраля глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Рассчитываем, что в 2024 году...
21 февраля 2024
Путин встретился с министром сельского хозяйства Патрушевым
Президент России Владимир Путин встретился с главой Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщили во вторник, 20 февраля, в пресс-службе Кремля. В ходе встречи министр сельского хозяйства доложил Путину о выполнении поручения о поставках гуманитарного груза странам Африканского...
20 февраля 2024
Патрушев открыл День сельского хозяйства на выставке-форуме «Россия»
В рамках Форума национальных достижений на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 9 февраля открылся День сельского хозяйства. Как заявил на открытии мероприятия министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, с 2000 года объём производства сельхозпродукции вырос на 87%, объёмы зерна и мяса...
9 февраля 2024