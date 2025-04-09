Москва, 9 апреля, 2025, 07:44 — ИА Регнум. В регионах России предлагается изменить размер оплаты за вывоз мусора. Об этом зашла речь на одном из совещаний вице-премьера Дмитрия Патрушева по экологической повестке в субъектах РФ.

ИЗВЕСТИЯ

«Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему — в зависимости от площади квартиры», — приводят «Известия» протокол совещания.

По поручению Патрушева регионы обязали до 29 апреля предоставить соответствующий отчёт в Минприроды. В 15 субъектах уже действует плата за отходы в зависимости от наличия квадратных метров жилья у человека.

Окончательное принятие решения по данному вопросу оставили за региональными властями.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко предупредила о возможности роста тарифов на услуги ЖКХ в июле. По ее мнению, они могут увеличиться от 4 до 15% в зависимости от региона.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин напомнил, что не все указываемые в квитанциях коммунальные услуги обязательны для оплаты.