Москва, 8 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Рыбохозяйственный комплекс, несмотря на вызовы, работает в России устойчиво и стабильно. Это из года в год подтверждают экономические показатели, заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Добыча водных биоресурсов по итогам прошедшего года превысила 4,9 млн тонн. В том числе есть прирост по таким массовым видам водных биоресурсов, как минтай и сельдь. А вылов сардины иваси стал рекордным за всю постсоветскую историю и достиг 580 тыс. тонн», ― привёл цифры вице-премьер.

Кроме того, по его словам, объём российской аквакультуры в 2024 году составил 380 тыс. тонн. Показатели собственного производства позволили полностью обеспечить внутренний рынок — индикатор самообеспеченности превысил 138%, добавил Патрушев.

«Оборот отрасли за прошлый год вырос на 7% и составил 1,1 трлн рублей. Заработная плата в рыбной отрасли в два раза превышает среднюю зарплату по экономике», ― указал замглавы правительства.

Вице-премьер отметил, что российская рыбная продукция была и остаётся одним из ключевых направлений в структуре агропромышленного экспорта. В прошлом году объём поставок превысил 1,9 млн тонн. В настоящее время отечественная рыбная продукция реализуется более чем в 90 странах. Россия сохраняет позицию мирового лидера по объемам поставок мороженой рыбы, сообщил Патрушев.

Кроме того, активно развивается научное направление. В 2024 году Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии организована почти тысяча научных экспедиций. Одним из важнейших событий стал старт Большой африканской экспедиции. Российские учёные и экипажи двух научных судов проводили исследования в акваториях пяти африканских государств. На реализацию проекта правительство направило 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в 2024 году в девять раз нарастила экспорт тихоокеанской трески в Евросоюз. По данным аналитического центра Рыбного союза, экспорт мороженного филе вырос до 2,6 тыс. т в физическом выражении и на 17 млн евро — в денежном. Кроме того, в 3,5 раза в денежном и в 1,7 раза в натуральном выражении увеличились закупки европейскими странами филе горбуши — до 3 тыс. т и 17 млн евро.

Также был зафиксирован рост продажи российской пикши на 10% в весе и на 40% в деньгах, до 2 тыс. т на 9 млн евро. Дальневосточных лососей из России в Евросоюзе стали покупать на 10% больше в физическом выражении и на 40% в денежном.

За период с января по сентябрь прошлого года Россия стала мировым лидером по объёмам экспорта замороженной рыбы, её доля в мировом рынке за девять месяцев 2024 года увеличилась до 17,4%. В пятёрку лидеров по объёмам экспорта мороженой рыбы вошли Китай (с долей 11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%).