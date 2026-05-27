Российский внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил Владимиру Путину на рабочей встрече, прошедшей 27 мая в Кремле.

Для урожая 2026 года создана хорошая база, доложил президенту замглавы правительства. В этом году под посевы выделено 83 млн гектаров. Погода этой весной была сложной, тепло в несколько регионов пришло не сразу, но аграрии быстро наверстывают упущенное. «Уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей», — рассказал Патрушев. Помимо 83 млн га, отданных под яровые, 20 млн га прошлой осенью были засеяны озимыми — и 97% успешно пережили зиму.

Вопрос урожая — как вопрос стратегический — глава государства держит на особом контроле. Главная цель, которую Путин ставит отечественному агропрому и его кураторам в правительстве: поддерживать способность страны прокормить себя, без зависимости от внешних поставок. Эта тенденция была задана в 2014-м, когда в ответ на «крымские» санкции Россия ввела эмбарго на поставку западной сельхозпродукции.

Такая защита со стороны государства открыла нашим сельхозпроизводителям дополнительные возможности. Государство со своей стороны помогает фермерам и агрохолдингам — целевыми грантами, лизингом машин и инвентаря на льготных условиях. Помощь гарантирована и в этом году, сообщил Патрушев.

Полевые роботы

«Для сохранения доступности сельхозтехники мы, в частности, продолжаем развивать наш льготный лизинг. Сейчас объемы поставок… уже почти в 1,5 раза превышают прошлогодние», — сообщил вице-премьер.

В госкомпании «Росагролизинг» действует проект развития МТС — машинно-технологических станций, через которые фермеры в нужное время быстро и просто могут арендовать нужную им технику. Как пояснил Патрушев, по сути, на новом технологическом уровне возрождается советская система МТС (тогда это были машинно-тракторные станции).

Государство помогает сельскому хозяйству развиваться не только экстенсивно, «вширь», но и выходить на новый технологический уровень, осваивать и применять цифровые технологии.

«В полях у нас работает на сегодняшний день 24 тысячи единиц различной техники с элементами автопилотирования, — сообщил Патрушев. — В животноводстве применяются искусственный интеллект, компьютерное зрение. А перерабатывающие предприятия активно используют роботизированное оборудование».

Министерство сельского хозяйства работает в плотной «связке» с Росгидрометом — создана цифровая платформа, через которую синоптики оперативно передают данные о погоде.

В целом российский агропромышленный комплекс (АПК) стал отраслью, открытой для новейших цифровых решений. «Конечно, это положительно сказывается на эффективности процессов и увеличении объемов производства продукции», — отметил Дмитрий Патрушев.

Своя селекция

С 2022-го вопрос о продовольственном суверенитете России стоит особенно остро. Ключевой вопрос здесь — об обеспечении наших аграриев семенами и удобрениями отечественного производства.

«С 2022 года уже обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70%, — проинформировал Патрушев главу государства. — По отдельным культурам, где исторически применялась в основном продукция иностранной селекции, произошел серьезный прорыв. Это, например, сахарная свекла, подсолнечник, рапс».

Что же касается удобрений, то Россия не только производит их для собственных нужд, но и наращивает их экспорт — в том числе в США.

«Добавлю, что в последние годы мы создаем так называемые агробиотехнопарки. По сути, это уникальные кластеры, которые объединяют усилия науки и бизнеса для развития того или иного науко– или капиталоемкого направления в сфере АПК», — отметил Дмитрий Патрушев.

Благодаря господдержке, на отечественном рынке появилось множество новых производителей, а «старые» игроки нарастили производство. Страна обеспечена практически всей «линейкой» необходимых ей продуктов.

Обеспечив свой рынок продовольствием, Россия заботится и о мировой продуктовой безопасности, отметил Патрушев.

«Поставляем нашу продукцию зарубежным партнерам. В том числе рассчитываем, что в этом сельхозсезоне — он у нас с 1 июля по 1 июля следующего года — мы направим за рубеж 60 млн тонн зерновых. Это достаточно достойный результат», — подчеркнул вице-премьер.

Забота о продовольственной безопасности других стран приносит нам значительную выгоду. Экспортная выручка почти на 25% выше, чем в аналогичный период 2025 года, сообщил президенту замглавы правительства.

Патрушев добавил, что растет и объем поставок за рубеж российских агротехнологий, чего «раньше практически вообще не было».

«Прежде всего это семена, генетический материал, племенной материал, — пояснил вице-премьер. — У нас немало качественных наработок, которые по достоинству оценивают покупатели за рубежом. Только за прошлый год экспорт по данным позициям вырос на 40%».

Современная и чистая среда

«Занимаясь развитием технологий, не забываем и о необходимости повышения качества жизни людей на сельских территориях», — подчеркнул Дмитрий Патрушев. Он проинформировал Путина: государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая действует уже семь лет, к 2026 году охватила 13,5 тысячи сел и деревень.

«Наши села постоянно получают новый облик, — отметил Патрушев. — Это современные школы, детские сады, медицинские, спортивные, культурные объекты и новые дороги. Построено и модернизировано больше 6 тысяч объектов инфраструктуры, 200 тысяч семей уже обрели новые дома». Программы помощи тем, кто работает на селе, будут продолжены, подчеркнул вице-премьер.

Все семь лет, что действует программа развития сельских территорий, поддержку оказывает партия «Единая Россия» — которая с большим вниманием относится к развитию сел, добавил Патрушев. Этот вопрос — и в сфере внимания президента. Владимир Путин поставил задачу властям в центре и на местах: добиться равного для всей страны улучшения качества жизни, что позволит превратить села в центры притяжения для квалифицированных специалистов.

Один из главных залогов высокого качества жизни — экологически чистая среда. «Владимир Владимирович, если позволите, про лесное хозяйство — тоже для нас очень важный вопрос», — заметил Патрушев и сообщил: «Шестой год подряд мы сохраняем темпы лесовосстановления, опережающие выбытие. В 2026 году по плану в России появится более 1 млн гектаров новых лесов. Поэтому, конечно, рассчитываем сохранить столь важную тенденцию».

И для сел, и в особенности для индустриальных городов критически важный вопрос — чистота воздуха и воды. Президент, который держит на контроле качество исполнения экологических программ, задал вопрос о создании зеленых поясов вокруг крупных городских агломераций.

«Тоже этим занимаемся. Это крайне важная тема — вокруг крупных городов. Это ваше поручение. И самое главное, что у нас там свои саженцы», — рассказал Патрушев.

Президент в беседе с вице-премьером обратил внимание на задачах проекта «Чистый воздух». Он напомнил, что на первом этапе речь шла о снижении выбросов в 12 наиболее проблемных с этой точки зрения городах.

«Действительно, у нас изначально работа велась в 12 промышленных центрах, и опасные выбросы уже за счет наших действий сократились более чем на 20%», — доложил Патрушев. Сейчас проект охватил еще 29 крупных промышленных центров.

Частный сектор в этих городах стимулируют переходить на более экологичные виды отопления. Загрязняющие производства будут снабжать современными системами очистки и автоматического контроля выбросов, сообщил вице-премьер.

Выполнение проекта будет и далее находиться на контроле — ведь президент поставил общую задачу: заботясь о чистоте окружающей среды, улучшать самочувствие граждан.