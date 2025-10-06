Президент Владимир Путин 6 октября провёл в Кремле встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, который курирует в правительстве вопросы сельского хозяйства и развития агропромышленного комплекса.

Иван Шилов ИА Регнум

Патрушев, в частности, сообщил главе государства: урожайность зерновых культур в этом году выросла на 10% по сравнению с 2024-м, а по итогам активно идущих сейчас уборочных работ можно ожидать сбора 135 млн тонн зерновых (из них порядка 88 млн тонн пшеницы).

В 2025-м экспортная выручка от продажи сельхозкультур продолжает расти по всем направлениям, за исключением зерновых, экспорт которых снизился из-за низких мировых цен, добавил куратор АПК. Он отметил: российское зерно остается востребованным за рубежом, несмотря на сокращение экспорта.

Ранее в июле глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит и в дальнейшем увеличивать поставки зерна за границу.

Данные по урожаю-2025 подтверждают тенденцию, которая отмечается в последние шесть лет: сборы зерновых в России стабильно превышают 120 млн тонн. Для сравнения, десять лет назад, в 2015-м, валовый сбор зерновых составлял 104 млн тонн. Рост урожайности во многом — результат системной поддержки государства и внедрения передовых агротехнических методов. В целом же — это следствие целенаправленных усилий власти по подъему отечественного сельского хозяйства.

В 2014-м, отвечая на санкционную кампанию и другие враждебные действия Запада, президент ввёл продуктовое эмбарго — что само по себе стало подспорьем для российских сельхозпроизводителей. После ухода с рынка зарубежных компаний эти ниши заняли отечественные аграрии, чьи продукты — не только не уступающие зарубежным аналогам, но и превосходящие их по качеству — быстро заполнили полки магазинов.

Руководство страны обеспечило АПК грантовую поддержку. Работают программы льготного лизинга, которые — решениями правительства — периодически дополняются и расширяются. Государство оказывает помощь по отдельным отраслям сельского хозяйства.

Это в целом задало понятные и выгодные условия для работы аграрного бизнеса — благодаря чему российский АПК развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

В прошлом году вице-премьер Патрушев в ходе доклада президенту констатировал: за 2014–2024 годы отечественное сельхозпроизводство выросло на треть, вдвое выросло производства сыра и мясной продукции, на 35% больше стали выращивать скота и птицы. Россия производит почти все необходимые ей продукты, что гарантирует стране продовольственную самодостаточность.

За последние три года выросла самообеспеченность страны семенами — с 60% в 2022-м до 70% в этом году. Это особенно важно для критически значимых культур, таких как подсолнечник и сахарная свёкла.

Рост урожайности одновременно с наращиванием производства базы сельского хозяйства — это наглядный результат стратегии, которую проводит президент. Благодаря особому вниманию руководства страны АПК стал одной из отраслей больших достижений.

Развитие агропромышленного комплекса невозможно без общего подъёма села.

«Безусловно, для привлечения работников в агропром и в целом для повышения качества жизни людей шестой год у нас реализуется госпрограмма по развитию сельских территорий. Она крайне интересна и крайне востребована у людей. На эту госпрограмму с 2020 года выделено почти 400 миллиардов рублей, из них 116 — в 2025 году», — рассказал на встрече с президентом вице-премьер Патрушев.

К 2030 году планируется открыть 18 тысяч агротехнологических классов, запустить программу «Агропрофессионалитет» и провести модернизацию аграрных вузов.

Всё это — часть той задачи, которую поставил перед государством президент: инвестировать в развитие образования и в повышение качества жизни на селе, ведь полноценный рост АПК (а значит, и гарантия продовольственной безопасности государства) возможен лишь в связке с развитием человеческого капитала. По сути, государство инвестирует в будущее.

В России формируется устойчивая аграрная экосистема — что также подразумевает и сохранение, и защиту окружающей среды.

Одной из важных тем на встрече Владимира Путина с вице-премьером Дмитрием Патрушевым стали вопросы охраны природы.

Зампред правительства информировал главу президента о том, как реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», в частности, о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.

В последние годы происходит оздоровление крупных рек — Волги, Урала, Ангары. Возводятся и обновляются очистные сооружения. Продолжаются работы по ликвидации наследия прошлого — «исторического» экологического ущерба: в частности, на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, на химическом предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области, на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате.

«Хотел бы уточнить по лесам. Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?» — поинтересовался президент у вице-премьера Патрушева.

«Больше, чем у нас выбывает. У нас выбывают леса в итоге пожаров, выбывают леса в итоге промышленного производства какого-то, которое ведётся в лесах. Но мы сейчас занимаемся лесовосстановлением. Поэтому в принципе мы много что сделали», — подчеркнул зампредседателя правительства.

«Это очень приятно слышать», — отметил глава государства.

В стране налаживается и общий системный экологический контроль — работает межведомственный штаб с участием регионов.

Глава государства всегда подчеркивал важность не просто ликвидации экологических последствий, но построения комплексной, технологически оснащённой экологической инфраструктуры с участием государства и регионов. Президент стал инициатором проектов по очищению Арктики и работы над решением «мусорной проблемы» — государство планирует и впредь не останавливаться, работая в этом направлении.