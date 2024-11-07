Москва, 7 ноября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Пошлину на вино из недружественных стран необходимо увеличить с действующих 25% до 30-50%, однако она не должна быть запретительной, заявил 7 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Возвращаясь к пошлине на иностранное вино, нам источник нужен. А если мы поставим запретительную пошлину, то источника не будет. Я согласен, что пошлина должна быть увеличена. Может, до 30, может, до 40, может, до 50%», — сказал он.

Патрушев отметил, что увеличение пошлины позволит сформировать источник, чтобы направить финансы на развитие отечественного виноградарства. При этом вице-премьер призвал кабмин исходить из необходимой достаточности, а не занимать жёсткую позицию по вопросу запретительных пошлин.

Также он сообщил, что в 2024 году поддержка данной отрасли составит 3,5 млрд руб., в 2025 году её увеличат до 4 млрд рублей.

В 2023 году правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Сперва мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем её продлили на весь период текущего года. С начала августа 2024 года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

Как передавало ИА Регнум, глава Министерства экономического развития Максим Решетников 28 марта на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию туризма предложил направить доходы от пошлин на вино из недружественных стран на развитие морских курортов. Как отметил Решетников, некоторых договорённостей в этом вопросе удалось достичь с Министерством финансов РФ.