«Роснефть» приняла участие в туристическом фестивале в Воронежской области

Воронеж, 27 августа, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» приняла участие в фестивале «Бобрые соседи», который состоялся в Воронежском государственном биосферном заповеднике имени Василия Пескова.

Туристический фестиваль проводится в регионе ежегодно и объединяет представителей заповедников и национальных парков России, экологических и туристических организаций, а также бизнеса. В программе мероприятия — экскурсии, концерты, презентации, мастер-классы, квесты и розыгрыши, ярмарка и многое другое.

Представители «Роснефти» и Воронежского туристско-информационного центра (ТИЦ) в рамках фестиваля рассказали гостям о совместных маршрутах по региону и провели викторину с розыгрышем памятных призов. Для детей были подготовлены раскраски «Путешествие Мишутки по Воронежской области» и тематическая игра, а для взрослых — брендированная сувенирная продукция.

В последние годы «Роснефть» совместно с Воронежским туристско-информационным центром презентовала ряд автомобильных туристических маршрутов по Воронежской области, которые размещены на платформе «Роснефти» для автопутешественников «Горизонты России» и сайте Воронежского ТИЦ. В один из этих маршрутов — «Воронеж. Восток» — вошел биосферный заповедник, один из знаковых туристических объектов региона.

Воронежский государственный заповедник на текущий день является центром притяжения для туристов с детьми, любителей экотуризма и прогулок на свежем воздухе, в нем расположены экотропы, музеи и Бобровый городок с единственным в России бобронариумом.

«Роснефть» в сотрудничестве с местным ТИЦ подготовила пять маршрутов для автомобильных путешественников. Четыре из них — север, юг, запад и восток — были представлены в 2023 году. В них включены популярные туристические места, расположенные как в самом Воронеже, так и вблизи федеральных трасс, прежде всего М-4 «Дон». Кроме этого, в разработанных маршрутах присутствуют ключевые объекты: музеи-заповедники «Дивногорье» и «Костенки», парки «Нелжа. Ру» и «Белый колодец», Воронежский заповедник им. В. М. Пескова, Воронежский океанариум, а также исторические города области Острогожск, Бобров, Богучар, Павловск.

В 2025 году «Роснефть» и ТИЦ Воронежа презентовали пятый туристический автомобильный маршрут «Пещерные храмы». Он проложен через известные культовые сооружения региона — вырубленные в меловых скалах подземные храмы и монастыри.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности компании.

Справка. Розничная сеть «Роснефти» — крупнейшая в стране по географическому покрытию и количеству станций. В нее входит почти 3 тысячи АЗС в 62 регионах РФ, а также в Республике Беларусь, на территории Абхазии и в Киргизии.

Гостям АЗС «Роснефть» доступен широкий ассортимент товаров и услуг: от магазинов и кафе до придорожного сервиса. Например, можно остановиться на ночь в придорожных отелях при АЗК и многофункциональных комплексах компании.

В 2023 году «Роснефть» запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». С её помощью спланировать путешествие по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефть» можно в режиме конструктора. Сейчас туристам доступны уже 14 разработанных маршрутов регионального и федерального масштабов.