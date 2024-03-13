Материалы с тегом «Туризм»
Россия наращивает темпы строительства и ремонта дорог
Более 88 тысяч километров дорог построили и отремонтировали за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». И Россия продолжает наращивать темпы дорожных работ. Многие намеченные планы дорожникам удается выполнить с опережением графика. «Мы уже привели в порядок...
13 марта 2024
Эксперт обратил внимание на главный посыл Путина в вопросе Приазовья
Ключевая идея всех усилий по развитию регионов юга России и Приазовья, которую озвучил в ходе профильного совещания президент Владимир Путин, состоит в повышении качества жизни граждан страны. Отдельного внимания заслуживают в этой связи новые российские регионы, заявили ИА Регнум эксперты...
7 марта 2024
Турецкие отели пожаловались на проблемы с оплатой от туристов из России
Турецкие отели и туркомпании испытывают трудности в осуществлении денежных переводов из России и в Россию. Об этом заявил заместитель председателя партии Vatan («Родина»), кандидат в главы муниципалитета Анталья Сердар Ускюплю, сообщила газета Aydınık. Политик пояснил, что отели не могут получить...
5 марта 2024
Путин призвал увеличить вклад туризма в российский ВВП к 2030 году до 5%
Вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «В целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка...
29 февраля 2024
В Турции забили тревогу из-за проблемы с денежными переводами из России
Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платёжными переводами из РФ. Об этом сообщает газета Aydınlık. «Ещё один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок...
26 февраля 2024
В Шри-Ланке проведут расследование из-за слов о непродлении виз россиянам
Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование из-за заявления генерального комиссара по иммиграции Шри-Ланки Харши Илукпитии, что гражданам России и Украины больше не будут продлевать долгосрочные визы, сообщило 25 февраля местное издание Ada Derana, ссылаясь на офис главы...
25 февраля 2024
Путин оценил идею восстановления исторических памятников
Предложение о восстановлении исторических памятников, несмотря на потенциальные расходы, даст толчок для развития внутреннего туризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля. «Конечно, это всё...
20 февраля 2024
Полиция Шри-Ланки приступила к расследованию инцидента с туристами из РФ
Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, однако правоохранители открыли дело только после вмешательства российского консула. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. «Полиция...
новость часа
18 февраля 2024
Инцидент в Шри-Ланке: стоит ли туристам немедленно покинуть страну
Отношение к гражданам РФ в Шри-Ланке в целом всегда было и остаётся очень благожелательным. Об этом 18 февраля заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, комментируя призыв посольства РФ к россиянам, проживающим на Шри-Ланке, вернуться на Родину. Посольство России в Коломбо...
18 февраля 2024
Посольство РФ призвало проживающих на Шри-Ланке россиян вернуться на Родину
Посольство России в Коломбо призвало граждан РФ, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину на фоне инцидентов, участившихся в отношении россиян на острове. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства. «В связи с участившимися инцидентами с...
18 февраля 2024
Власти Приморья сообщили о строящейся в КНДР турзоне для приёма россиян
В КНДР в ближайшие годы начнёт принимать российских туристов строящаяся Вонсан-Кальмаская туристическая зона с развитой инфраструктурой, включая отели и магазины. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Приморского края. Отмечается, что 9 февраля из Владивостока в Северную Корею прибыла...
12 февраля 2024
На острове Пхукет проживают около 10 тысяч россиян, рассказал генконсул
На таиландском острове Пхукет на долгосрочной основе живут около 10 тысяч граждан России, за последний год этот показатель вырос вдвое, рассказал 4 февраля генеральный консул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов. «На данный момент на Пхукете проживают более 9,8 тыс. россиян по долгосрочным визам...
4 февраля 2024
Число поездок по России превысило допандемийные показатели
На международной выставке-форуме «Россия» 3 февраля прошел День туризма, в рамках которого посетители могли принять участие в квестах, лекциях, мастер-классах и презентациях, посвящённых путешествиям по стране, сообщило Министерство экономического развития. Пленарное заседание «Почувствуй Россию...
3 февраля 2024
В МЭР заявили о готовности запустить безвизовый туробмен с Индией
Россия рассчитывает на запуск группового безвизового туристического обмена с Индией в 2024 году, сообщил 3 февраля заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Дне туризма в рамках выставки-форума «Россия». «Ещё много, что предстоит сделать. Это и упрощение...
3 февраля 2024
В правительстве РФ сообщили о росте внутреннего туризма на 20%
За 2023 год туристический поток внутри России составил порядка 78 миллионов поездок. Это на 20% выше по сравнению с предыдущим годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что внутренний туризм в России не только восстановился со времён пандемии коронавируса, но и превысил...
3 февраля 2024
Поток иностранных туристов в Россию за год вырос в 3,5 раза, сообщила ФСБ
Количество поездок иностранных граждан в Россию в 2023 году увеличилось на 18,6%, иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз, сообщили 3 февраля в пограничной службе ФСБ. Большинство иностранных граждан прибывали в Россию из стран ближнего зарубежья. Граждане Казахстана, Узбекистана и...
3 февраля 2024
Россию в 2023 году посетили 8,5 млн иностранных туристов
В 2023 году поток иностранных туристов в Россию вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим годом — до 8,5 млн человек. Об этом 2 февраля сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в ходе стратегической...
2 февраля 2024
Турпоток из России в Узбекистан вырос на 25,8% в 2023 году
Число российских туристов в Узбекистане выросло на 25,8% в 2023 году и составило 714,2 тысячи человек. Об этом сообщило агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. «В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в...
29 января 2024
Россиянка выпала из поезда на Шри-Ланке при попытке сделать селфи
Российская туристка выпала из поезда, пытаясь сделать селфи на Шри-Ланке. Об этом сообщило местное издание Newswire 26 января. Инцидент произошёл неподалёку от города Элла. 25-летняя россиянка ехала туда с курорта Хиккадува. Во время поездки она решила сделать селфи, но не удержалась и выпала на...
26 января 2024
Япония введёт ограничения на посещение священной горы Фудзи
Ограничения для посетителей одной из главных достопримечательностей — священной горы Фудзияма вводят власти Японии. Об этом 25 января сообщает АТОР. Начиная с 1 июля 2024 года туристам, желающим совершить восхождение на гору Фудзи по тропе Ёсида, являющейся самым популярным маршрутом, придется...
26 января 2024