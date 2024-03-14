Материалы с тегом «Дороги»
Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава российской столицы написал у себя в Telegram-канале. Как уточнил Собянин, вместе с ним о начале строительства ВСМ...
14 марта 2024
Россия наращивает темпы строительства и ремонта дорог
Более 88 тысяч километров дорог построили и отремонтировали за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». И Россия продолжает наращивать темпы дорожных работ. Многие намеченные планы дорожникам удается выполнить с опережением графика. «Мы уже привели в порядок...
13 марта 2024
Собянин: до 2027 года в Москве построят 265 км дорог
Правительство Москвы намерено и дальше развивать транспортный каркас города. В 2024–2026 годах в городе собираются построить Троицкую линию метро, а также 265 км новых дорог и перейти к активному строительству Рублёво-Архангельской линии. О таких планах во время рабочей встречи с президентом России...
4 марта 2024
На участке трассы «Таврида» около Феодосии запустили реверсивное движение
На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение, до конца дня движение будет открыто в полном объёме, сообщил 3 марта министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. В целях обеспечения безопасности дорожного движения водителей просят соблюдать требования...
3 марта 2024
Власти Крыма опубликовали актуализированную схему объезда участка «Тавриды»
Актуализированную схему объезда участка трассы «Таврида» опубликовал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своём Telegram-канале. «Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге «Таврида». О снятии ограничений проинформируем дополнительно...
3 марта 2024
Собянин сообщил о планах строительства дублёра МКАД в Новой Москве
В Троицком и Новомосковском округах построят дорогу Саларьево ― Калужское шоссе. Об этом 24 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Она станет полноценным дублёром МКАД и трассы Солнцево ― Бутово ― Варшавское шоссе», ― написал он в Telegram-канале. Собянин добавил, что трасса соединит...
24 февраля 2024
Путин потребовал обеспечить сотовой связью все основные трассы к 2032 году
Все федеральные трассы к 2032 году необходимо обеспечить стабильной сотовой связью, заявил президент России Владимир Путин 22 февраля, посетив один из участков трассы М-12 под Казанью. «У нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой...
22 февраля 2024
Собянин: развязку МСД в районе Богородское планируем достроить в 2025 году
Завершить строительство многоуровневой развязки в столичных районах Богородское и Метрогородок планируется к концу 2025 года. Об этом 18 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. «Закончить развязку планируем в конце 2025 года», — написал Собянин. Он отметил, что работы идут на...
18 февраля 2024
Путин поручил правительству проанализировать тарифы на трассе М-12 «Восток»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и «Российским автомобильным дорогам» («Автодор») проанализировать к 15 марта тарифы на платной трассе М-12 «Восток». Текст поручения опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании «Автодор»...
13 февраля 2024
Предупреждающий пешеходов о приближении авто светофор тестируют в Москве
В Москве тестируют светофоры с функцией предупреждения о приближающимся автомобиле. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Старые модели светофоров могли создавать опасную ситуацию для пешеходов, когда одновременно горел зелёный свет и для переходящих дорогу, и для поворачивающих машин...
9 февраля 2024
Дорогу к Териберке повторно закрыли из-за непогоды
Автомобильную дорогу к селу Териберка в Мурманской области повторно закрыли из-за метели. Въезд по ней осуществлялся последние семь часов, после предыдущего восьмидневного запрета на движение транспорта, сообщили в региональном оперштабе. «С 13:30 3 февраля автомобильная дорога Кола — Серебрянские...
3 февраля 2024
Мишустин сообщил, что в РФ установлен рекорд по объёму строительства дорог
В 2023 году в России было построено около 650 км автомобильных трасс, что является рекордным показателем, заявил 2 февраля премьер-министр Михаил Мишустин. «Прошлый год стал для нашей страны рекордным по объёму дорожного строительства. Возведено около 650 км федеральных и региональных трасс, в три...
2 февраля 2024
Собянин рассказал, как улучшит движение новая трасса до Варшавского шоссе
В Москве завершено строительство более половины новой трассы от станции метро «Коммунарка» до Варшавского шоссе. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил у себя в Telegram-канале. Новый участок дороги будет проложен от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны трассы Солнцево — Бутово...
1 февраля 2024
Из-за пожара в Театре сатиры в Москве возникла пробка на Садовом кольце
Спасатели для тушения Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве перекрыли дорогу, из-за чего образовалась большая пробка на Садовом кольце, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. «Перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работ оперативных и экстренных служб», —...
28 января 2024
Путин призвал сделать бесплатной перевозку гумпомощи по платным дорогам
Перевозка гуманитарной помощи волонтёрами по платным дорогам нужно сделать бесплатной, заявил президент России Владимир Путин 26 января на встрече со студентами Санкт-петербургского морского технического университета, ставшими участниками специальной военной операции на Украине. «По поводу...
26 января 2024
Сель сошёл на трассу М-4 «Дон» под Туапсе
В Туапсинском районе Краснодарского края сошёл селевой поток, частично перекрыв участок трассы М-4 «Дон», сообщила пресс-служба регионального управления МВД. «В Туапсинском районе на автодорогу М4 «Дон» 1426-й км + 750 метров сошел селевой поток», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что...
26 января 2024
В Сочи дорогу возле курорта «Роза Хутор» открыли после сошедшего оползня
В Краснодарском крае открыли для движения автотранспорта дорогу в Сочи, где ранее сошёл оползень. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В 18.10 от дежурного ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» получена информация: дорога в районе культурно-этнографического центра «Моя Россия» открыта для...
21 января 2024
В Ульяновской области ограничили движение на трассах из-за метели и ветра
Движение для большегрузов ограничено на федеральных трассах в Ульяновской области из-за метели и сильного ветра, сообщила 20 января пресс-служба регионального правительства в своём Telegram-канале. «В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями (снег с дождём, метель, сильный ветер) и...
новость часа
20 января 2024
На трассе М-7 в Татарстане отменили ограничения на движение автомобилей
Движение легковых автомобилей на трассе М-7 «Волга» в Татарстане открыто, сообщили 20 января в федеральном казённом учреждении «Волго-Вятскуправтодор». «С 13:40 (мск) сняты временные ограничения движения для легковых транспортных средств на трассе М-7 «Волга» в Республике Татарстан», — сказано в...
20 января 2024
Движение транспорта в части Севастополя ограничили из-за схода грунта
В Севастополе произошёл сход грунта при подъёме дороги к памятнику Матросу Кошке. Об этом 20 января сообщает пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в Telegram-канале. «При подъёме к памятнику Матросу Кошке со стороны автовокзала произошёл сход...
20 января 2024