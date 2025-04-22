Красноярск, 22 апреля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Сотрудники Ачинского НПЗ (входит в «Роснефть») в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали тематический лекторий «Топливо Победы» в Ачинском техникуме нефти и газа имени Е. А. Демьяненко. Первыми слушателями стали более 150 школьников и студентов из 46 регионов страны — участники межрегионального Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Красноярском крае открыла лекторий в честь 80-летия Победы

Ачинский НПЗ ежегодно выступает индустриальным партнером чемпионата, специалисты предприятия являются экспертами на конкурсных испытаниях чемпионата по ведущим специальностям нефтяной отрасли. В этом году нефтепереработчики наряду с экспертной деятельностью прочитали студентам лекции о роли нефти в Победе. Активное участие в организации работы лектория приняли студенты техникума — активисты «Движения первых».

В рамках мероприятия школьники и студенты узнали о героическом труде нефтяников в 1941–1945 годах, посмотрели фильм «Война моторов» и узнали о неоценимом вкладе нефтяной промышленности в достижение Великой Победы.

Участники чемпионата также познакомились с мультимедийным онлайн-проектом «Топливо Победы», реализованным «Роснефтью» совместно с агентством ТАСС. Проект отмечен специальным призом всероссийской премии «МедиаТЭК-2020» за масштабную работу по информированию населения России о трудовом вкладе работников нефтяного комплекса в Победу в Великой Отечественной войне.

«Роснефть» активно участвует в патриотических мероприятиях, которые способствуют сохранению исторической памяти и культурного наследия, воспитанию гражданской ответственности. В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне волонтеры и молодые специалисты предприятий «Роснефти» организуют различные патриотические акции и творческие конкурсы и встречи со школьниками и студентами.

Справка. Красноярский край — стратегический регион присутствия «Роснефти». Компанию представляют в регионе предприятия: «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский НПЗ, научные, сервисные, сбытовые и логистические предприятия, сеть автозаправочных станций.

При поддержке «Роснефти» за последние пять лет в Ачинском техникуме нефти и газа были созданы и оснащены высокотехнологичными тренажерами и оборудованием мастерские для подготовки специалистов полного производственного цикла — от добычи нефти и газа до контроля качества готовой продукции нефтепереработки.