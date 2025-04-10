Уфа, 10 апреля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне провела цикл тематических экскурсий для школьников и активистов «Движения первых» города Уфы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» к 80-летию Победы провела цикл экскурсий для «Движения первых»

«Роснефть» поддерживает проекты по развитию образовательной сферы и воспитанию молодого поколения, а также инициативы, нацеленные на сохранение исторической памяти.

На примере корпоративной экспозиции «Башнефти» школьникам рассказали об истории компании, о трудовом подвиге башкирских нефтяников и роли республики, которая в военные годы стала одним из значимых центров топливно-энергетического комплекса страны.

Для ребят организовали интеллектуальные соревнования в формате викторин и квизов с вопросами, посвященными 80-летию Победы и нефтяной промышленности Башкортостана.

В июле 1941 года из Москвы в Уфу был эвакуирован Наркомат нефтяной промышленности СССР (Министерство нефтяной промышленности СССР), задачей которого было в кратчайшие сроки организовать бесперебойные поставки нефтепродуктов в действующую армию и для всего народного хозяйства страны. Особое внимание было обращено на Ишимбайский район — первый нефтедобывающий район в Башкирии. С июня 1941 года по май 1945-го общая глубина бурения разведочных скважин достигла 247 264 метров, что на 20% превышало показатели за предыдущие 10 лет.

«Башнефть» регулярно демонстрирует корпоративную экспозицию школьникам, студентам ссузов и вузов нефтяного профиля для популяризации истории настоящей деятельности компании.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа, ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.