Праздничные концерты и представления проходят 4 ноября в городах России по случаю Дня народного единства. Торжества прошли во Владивостоке, Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Луганске и других городах.

Александр Река/ТАСС День народного единства в Луганске

Александр Река/ТАСС День народного единства в Луганске

В рамках празднования состоялись ярмарки, тематические и спортивные мероприятия. Стены зданий украсили граффити, посвящённые России и Дню народного единства. Для собравшихся выступали танцевальные коллективы. Горожане приходили на торжества в национальных костюмах и одеяния времён XVII века — эпохи, с которой связывают праздник. В одном из городов участники торжеств развернули огромный флаг России.

Кирилл Брага/РИА Новости Участники выноса большого флага в центральном парке культуры и отдыха Волгограда

Кирилл Брага/РИА Новости Участники выноса большого флага в центральном парке культуры и отдыха Волгограда

День народного единства — государственный праздник, который каждый год отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года. Он учреждён по инициативе Межрелигиозного совета РФ и приурочен к окончанию Смутного времени в России, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов в 1612 году.

Виталий Аньков/РИА Новости Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке

Александр Кондратюк/РИА Новости Участницы праздничных мероприятий в Челябинске на День народного единства в России

Кирилл Кухмарь/ТАСС День народного единства в Новосибирске

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Также в церемонии приняли участие представители различных религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций. В их числе был патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев и председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Михаил Терещенко/ТАСС

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

После возложения цветов к памятнику Путин пообщался с участниками церемонии. На Красной площади он также поговорил с 11-летним сыном погибшего героя специальной военной операции.