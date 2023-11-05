Материалы с тегом «День народного единства»
Певец SHAMAN завершил выступление нажатием красной «ядерной» кнопки
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в ходе своего сольного концерта в Санкт-Петербурге нажал на символическую «красную кнопку». Трансляцию концерта 4 ноября вёл Первый канал. Когда певец спел фразу «я русский», он нажал на красную кнопку, которую ему вынес в чёрном...
новость часа
5 ноября 2023
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября возложил цветы к установленному на Красной площади в Москве памятнику лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. После возложения цветов российский лидер поклонился народным героям. Также цветы к памятнику...
новость часа
4 ноября 2023
Путин назвал новые регионы историческими землями России
Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России, сказал президент Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты. Президент отметил, что хотя ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области называют новыми регионами, для России они совсем не новые...
3 ноября 2023
Путин сравнил нашествия Орды с нашествиями Запада
Выступая 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты России, президент Владимир Путин напомнил, что князь Александр Невский кланялся ордынским ханам, чтобы эффективнее противостоять нашествиям Запада. «Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде...
3 ноября 2023
Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с наступающим Днём народного единства. Российский лидер на встрече с членами Общественной палаты указал, что на протяжении всех переломных этапов истории страны именно единство было ключевым. Также Путин отметил, что западные завоеватели в...
3 ноября 2023