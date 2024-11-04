Москва, 4 ноября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Михаил Терещенко/ТАСС

Также в церемонии приняли участие представители различных религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций. В их числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев и председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Кроме того, на мероприятии присутствовали активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», представители фонда «Защитники отечества», представители Общероссийского народного фронта из ДНР, а также представители военно-патриотических движений «Юнармия» и «Вымпел» из Москвы, Курской и Белгородской областей.

День народного единства в России отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и приурочили к окончанию Смутного времени в России, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов в 1612 году.

В 2022 году Путин в День народного единства заявил, что россияне защитят свою страну от попыток иностранных государств уничтожить или ослабить её. Он подчеркнул, что Запад очень профессионально пытался добиться распада России.