Материалы с тегом «Праздники»
Блины и солнце. В Россию пришла Масленица
Масленица — один из самых веселых праздников. Его считают отголоском дохристианских времен, когда славяне еще были язычниками. В старину Масленица была праздником поминовения усопших. Сжигание масленицы — это ее похороны, а блины — поминальное угощение. Со временем праздник изменился, но...
12 марта 2024
Масленица 2024: когда наступает, как отмечать, традиции праздника
В понедельник, 11 марта, по православному календарю начинается Сырная седмица. Это последняя неделя перед Великим постом, которая также известна как Масленица. Обычай праздновать Масленицу берёт начало с древних времён. Славяне-язычники тоже отмечали в этот период весенний праздник — встречали...
11 марта 2024
Следующие длинные выходные в России начнутся 28 апреля
Четырёхдневный отдых начнётся для жителей России в конце апреля. Выходными объявлены дни с 28 апреля по 1 мая, следует из постановления правительства. Долгие выходные связаны с праздником Весны и Труда. Один обычный субботний выходной перенесён с 27 апреля на 29 апреля, второй — с 2 ноября на 30...
новость часа
11 марта 2024
SHAMAN выступил с новой песней в женской колонии в Подмосковье
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) провёл благотворительный концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 в Московской области по случаю Международного женского дня. Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. «Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не...
8 марта 2024
Героини и их победы. Волонтёры поздравляют женщин по всей России
Международный женский день — не только повод поздравить женщин, девушек и девочек с праздником. Это еще и день благодарности, поддержки и уважения женщин. Перед 8 марта в России проходит целый ряд мероприятий, организованных волонтёрами и просто небезразличными людьми. Цель — показать истинный...
7 марта 2024
8 марта: женский праздник с ароматом цветов
Ежегодно праздновать Международный женский день в мире начали после Второй Международной конференции социалисток, состоявшейся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин. Одной из целей было добиться всеобщего избирательного права для женщин. Предложение получило...
7 марта 2024
В Москве анонсированы мероприятия в честь китайского Нового года в выходные
В Москве представили программу по завершению празднования китайского Нового года в российской столице. План мероприятий на выходные опубликован на сайте правительства столицы. Отмечается, что 16, 17 и 18 февраля станут заключительными днями фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Как напомнили в...
16 февраля 2024
Собянин: в Москве пройдёт 400 бесплатных экскурсий к Всемирному дню гида
В Москве с 17 по 19 февраля проведут 400 бесплатных экскурсий, приуроченных ко Всемирному дню гида. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Отмечается, что познавательные прогулки организуют в рамках акции «Московские истории». «Жителей и гостей города ждут...
12 февраля 2024
Приметы на Крещение подскажут, как сложится 2024 год, пишет СМИ
Существует множество примет, связанных с праздником Крещение Господне, которые могут предсказать картину ближайшего будущего, пишут «Известия». Согласно погодным приметам на Крещение, звёздное небо в ночь на 19 января знаменует обилие грибов по осени. Солнце в сам праздник — предвестник жаркого...
17 января 2024
Россия встретила 2024 год
Новый 2024 год первыми в России встретили жители Камчатки и Чукотки. Так, жители этих регионов слушали поздравление президента РФ Владимира Путина и бой кремлёвских курантов, когда в Москве было только 15:00 дня. Празднования в Москве Одной из крупнейших площадок по празднованию Нового года не...
1 января 2024
В Волгограде отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь
Власти Волгограда приняли решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь, сообщили 18 декабря ТАСС в пресс-службе администрации города. «Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение...
18 декабря 2023
Путин раскрыл секрет успешного Нового года
Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в предстоящие новогодние праздники найти общее дело с близкими и семьёй и вместе провести Новый год. Об этом российский лидер заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. «В Новый год, мне кажется, нужно больше...
новость часа
14 декабря 2023
Путин поздравил работников транспортной отрасли
Президент России Владимир Путин направил поздравления работникам и ветеранам российской транспортной отрасли с профессиональным праздником. Об этом говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника транспорта. Транспортный комплекс...
20 ноября 2023