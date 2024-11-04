Москва, 4 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве пообщался с её участниками, сообщила пресс-служба Кремля.

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Церемония была приурочена к Дню народного единства.

«В традиционной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодёжных организаций, в том числе Всероссийского студенческого корпуса спасателей, фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО, Общероссийского народного фронта, движения «Юнармия», центра «Вымпел», Поискового движения России, сообщества «Движение первых», — сказано в сообщении.

День народного единства в России отмечается с 2005 года. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и приурочили к окончанию Смутного времени в России — в этот день в 1612 году ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 ноября российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили сограждан с Днём народного единства. Этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую Родину, уважает её многовековую историю и демонстрирует свою любовь к России не словом, но делом, отметил космонавт Алексей Овчинин.