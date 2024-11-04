Москва, 4 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил с детьми участников специальной военной операции после того, как в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Михаил Терещенко/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

После церемонии глава государства подошёл к волонтёрам и юным активистам. Среди них был 11-летний Кирилл из Омска, отец которого погиб в зоне боевых действий в мае 2022 года и был посмертно награждён орденом Мужества. Он рассказал Путину, что вместе с мамой собирает гуманитарную помощь для раненых бойцов.

«Президент сказал помогать в том же духе, чтобы я не сдавался», — рассказал мальчик «Известиям».

Кроме сына Кирилла, у погибшего героя осталась трёхлетняя дочь. Дети и вдова военнослужащего участвуют в проектах комитета семей воинов Отечества, привлекают другие семьи к фотосессиям, совместному отдыху, высадке аллеи памяти и мастер-классам.

Отец 12-летней Варвары служил лётчиком-снайпером и погиб в зоне СВО, выполняя боевую задачу, в апреле 2022 года. Путин спросил у девочки, с кем она живёт, после чего приобнял и поддержал её.

Активистка Общероссийского народного фронта, 16-летняя Сабина из ДНР рассказала президенту, что её отец был командиром батареи. По словам девочки, отец защищал Донбасс с 2014 года и погиб в ходе СВО. Она добавила, что мужчина «сразу стал за Донецк, за Россию», когда узнал о происходящем в Киеве.

«На таких людях, как твой папа, Россия и держится», — ответил ей Путин.

Глава государства поинтересовался работой активистов из поискового отряда «Китежъ», которые занимаются увековечиванием памяти без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Путин поблагодарил поисковиков за работу и пожал руку представителю отряда.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» в Центральном Манеже, посвящённую традициям волонтёрства и взаимопомощи в России.