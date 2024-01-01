Новый 2024 год первыми в России встретили жители Камчатки и Чукотки. Так, жители этих регионов слушали поздравление президента РФ Владимира Путина и бой кремлёвских курантов, когда в Москве было только 15:00 дня.

Михаил Синицын/ТАСС

Празднования в Москве

Одной из крупнейших площадок по празднованию Нового года не только в Москве, но и во всей России стала Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ.

Так, в 15:00 Деды Морозы поздравили с Новым годом первых жителей России, у которых уже наступила полночь — с Чукотки и Камчатки. После каждый час со сцены звучали поздравления от Дедов Морозов для разных часовых поясов.

На площадке был организован концерт, на котором в течении дня выступали такие артисты, как RASA, Юлия Паршута, Zivert, Niletto, «Дискотека Авария», PIZZA, МакSим, Enzo и другие

Кирилл Зыков/РИА Новости Международная выставка-форум «Россия». ВДНХ. Москва

Кирилл Зыков/РИА Новости Международная выставка-форум «Россия». ВДНХ. Москва

Также посетители выставки смогли наблюдать ледовое шоу «Щелкунчик». Кроме того, на катке прошли театрализованные ледовые шоу «Сказка о сбежавшей Волшебной силе» и «Шоу, которое пошло не так». Кульминацией шоу стало выступление главного символа наступающего года — дракона.

Помимо ВДНХ, гуляния прошли возле Большого Театра, а также на Тверской и Никольской улицах. Люди устраивали танцы и фотографировались на фоне украшений и праздничных инсталляций.

Владимир Астапкович/РИА Новости Международная выставка-форум «Россия». ВДНХ. Москва

Артем Геодакян/ТАСС Международная выставка-форум «Россия». ВДНХ. Москва

Как передавало ИА Регнум, более тысячи искусственных елей и 4,9 тыс. световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году и Рождеству. Все световые и декоративные конструкции многофункциональны, их можно использовать многократно. Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.

Новый год в других городах России

Празднование Нового года прошло на многих центральных площадях российских городов. Так, на Центральной площади Владивостока жители города приняли участие в разных активностях в новогоднюю ночь.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Новогодняя ель на Площади Свободы. Мариуполь

Александр Кряжев/РИА Новости Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске

В Казани гуляния традиционно прошли в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан».

Максим Богодвид/РИА Новости Встреча Нового года на катке в парке «Черное озеро» в Казани

Виталий Аньков/РИА Новости Горожане на Центральной площади Владивостока во время празднования Нового года

Петр Ковалев/ТАСС Новогодняя ель на Дворцовой площади. Санкт-Петербург

В Новосибирске на Михайловской набережной горожане смогли встретить вечер перед Новым годом в ледовом городке. Темой оформления городка стали времена года. Так, центральную аллею украсили фигурами, символизирующими зиму, весну, лето и осень. Также в прогулочной зоне установили скульптуры персонажей из популярных мультфильмов, а также символ Нового года — дракона.

Поздравления

В поздравлении россиян с Новым годом президент РФ Владимир Путин отметил, что 2023 год совсем скоро станет частью истории и предстоит идти вперёд. В этой связи Путин пожелал всем российским семьям в 2024 году всего самого доброго.

Глава государства назвал самым большим залогом будущего России то, что россияне вместе. Он отметил, что в любые времена Новый год — это светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Как подчеркнул президент, большая семья — это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу.

Россия твёрдо отстаивала в уходящем году свои интересы и ценности, сделано было многое, добавил президент. Глава государства выразил уверенность, что работа на общее благо сплотила российское общество.

Говоря о специальной военной операции, российский лидер заявил, что Россия никогда не отступит и нет такой силы, которая способна разобщить и остановить развитие страны. Путин подчеркнул, что Россия гордится своими бойцами. Президент назвал российских военных героями.

Кроме того, с наступающим Новым годом военнослужащих РФ поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. В поздравлении военным он отметил, что все планы противника пошли прахом благодаря мужеству бойцов и самоотверженному служению Родине. Он также поблагодарил бойцов за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества.

Шойгу добавил, что помощь семьям российских военных останется безусловным приоритетом работы Минобороны сейчас и в будущем.

Глава Минобороны также выразил слова благодарности рабочим, инженерам, неравнодушным гражданам, которые помогали фронту. Как отметил Шойгу, это неуклонно приближает победу России.

В конце обращения Шойгу пожелал военным крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей победы.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении отметил, что от России в уходящем году потребовались особая стойкость, а также сплочённость и настоящий патриотизм, измеряемый реальными делами. Он также заявил, что российский народ проявил особую силу духа и волю к победе, доказал, что может одолеть опасного и циничного врага и помочь нуждающимся в помощи.

Глава Совбеза заявил о значительных переменах, произошедших в России. Он также призвал окончательно разгромить неофашизм в новом году.