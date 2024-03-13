Материалы с тегом «Новый год»
В Иране во время предновогодних празднований пострадали более 3200 человек
В Иране растёт количество пострадавших во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, погибшими числятся 14 человек, сообщило 12 марта иранское информационное агентство Mehr News Agenсусо. «До полуночи вторника общее число пострадавших в Иране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло...
13 марта 2024
На фестивальных площадках Москвы впервые отметят китайский Новый год
9 февраля в Москве стартует фестиваль, посвящённый празднованию китайского Нового года. Он будет длится 10 дней и закончится 18 февраля, сообщила пресс-служба правительства Москвы на официальном сайте. «Центральные улицы столицы украсят к фестивалю в китайском стиле. Там появятся световые арки и...
2 февраля 2024
Участие в акции «Российский детский Дед Мороз» приняли 610 тысяч человек
Более 610 тысяч человек приняли участие в акции «Российский детский Дед Мороз», сообщили ИА Регнум 15 января в пресс-службе «Движения первых». В рамках акции участники движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли взрослых, которые работали в праздничные дни, и дарили врачам, учителям...
15 января 2024
В Госдуме предложили сделать старый Новый год выходным днём
Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») предложил сделать старый Новый год выходным днём. Он отметил, что в России многие празднуют Новый год по старому стилю. «После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один...
12 января 2024
Путин назвал озеро Байкал одним из лучших мест в мире
Озеро Байкал является одним из лучших и самых красивых мест в мире. Об этом 9 января заявил президент России Владимир Путин во время беседы с девочкой Кристиной из Южно-Сахалинска, мечтавшей посетить озеро. Глава государства исполнил заветную мечту девочки в рамках акции «Ёлка желаний». В ходе...
9 января 2024
Путин пообщался с восьмилетней девочкой, мечтавшей посетить Байкал
Президент России Владимир Путин 9 января побеседовал с девочкой из Южно-Сахалинска Кристиной Син, которой глава государства помог исполнить давнюю мечту в рамках акции «Ёлка желаний». Российский лидер поинтересовался, как она отдыхает. «Тебе все нравится? Это как раз то, о чём ты мечтала?» ―...
9 января 2024
Песков: Путин продолжит исполнять просьбы детей с «Ёлки желаний»
Президент России Владимир Путин продолжит исполнять просьбы детей с «Ёлки желаний». Об этом 9 января журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что ещё одна девочка хотела увидеть Байкал. «Сейчас по просьбе президента и при его участии ей организовано...
9 января 2024
Аналитик предсказал скорое укрепление рубля
В новогодние праздничные дни валютные торги проходят в узком диапазоне, без резких колебаний, после 9 января картина может поменяться, предположил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Укрепление рубля возможно после официального завершения новогодних праздников и начала новой рабочей...
8 января 2024
Путин исполнил желание девочки из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал
Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син о путешествии на Байкал. Сюжет опубликовали 7 января «Известия» В ходе своей поездки девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее...
7 января 2024
Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Об этом он сказал, общаясь с девочкой из Луганска в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний». В ходе разговора с 11-летней жительницей Луганска Лавров поинтересовался у неё, какой язык она изучает, на...
4 января 2024
В Иркутске фейерверк влетел в окно квартиры, её хозяин госпитализирован
В Иркутске в одном из дворов на улице Маршала Конева группа отмечающих Новый год чуть не сожгла фейерверком чужую квартиру, отправив в больницу её хозяина, пишет 2 января Telegram-канал «112». Как говорится в публикации, компания решила пострелять в небо из сигнальной ракетницы. Первые шесть...
2 января 2024
В Саратовской области школьник попал в реанимацию после запуска салюта
В Саратовской области девятиклассник попал в реанимацию с ожогами после запуска фейерверка в новогоднюю ночь. Об этом говорится в Telegram-канале областного главка МЧС. По предварительной информации, ЧП произошло в посёлке Заволжский Пугачёвского района 31 декабря в 00:10 по местному времени (23:10...
2 января 2024
Макрона обвинили в осквернении флага Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении к нации оскорбил флаг своей страны, отодвинув его на задний план, заявил 1 января лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесён к остальным флагам...
новость часа
2 января 2024
В Петербурге три тысячи мигрантов задержала полиция в новогоднюю ночь
В профилактических целях в полицию Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь доставили почти три тысячи мигрантов, из них более 600 человек нарушили миграционное законодательство, сообщил 1 января «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. «В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики...
новость часа
2 января 2024
Около шести тысяч военных РВСН дежурили в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года на боевом дежурстве встретили Новый год более 500 расчётов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с численностью около шести тысяс человек, сообщили в Минобороны РФ. «Первыми на боевое дежурство заступили воины-ракетчики самой восточной...
1 января 2024
В Берлине в новогоднюю ночь задержали около 400 человек
В Берлине в новогоднюю ночь сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 400 человек. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Отмечается, что в столице Германии более 20 человек были госпитализированы с травмами от фейерверков, полицейские...
новость часа
1 января 2024
Россия встретила 2024 год
Новый 2024 год первыми в России встретили жители Камчатки и Чукотки. Так, жители этих регионов слушали поздравление президента РФ Владимира Путина и бой кремлёвских курантов, когда в Москве было только 15:00 дня. Празднования в Москве Одной из крупнейших площадок по празднованию Нового года не...
1 января 2024
Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке-форуме «Россия»
На территории международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве встретили Новый год более 120 тысяч человек из всех регионов страны, сообщили ИА Регнум 1 января организаторы выставки. В ходе торжественной церемонии со сцены прозвучали слова благодарности участникам специальной военной...
1 января 2024
Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек
Во Франции в новогоднюю ночь были задержаны 380 человек, 745 автомашин сожжено. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом было сожжено на 10% меньше автомашин. «Сожжено 745 автомобилей. Произведено...
новость часа
1 января 2024
О чём сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении отметил, что России предстоит созидать будущее. «Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперёд, созидать будущее», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что в 2023 году граждане России напряжённо...
1 января 2024