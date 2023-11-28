Москва, 28 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Более тысячи искусственных елей и 4,9 тыс. световых декоративных конструкций украсят Москву к Новому году и Рождеству. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах российской столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый год

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды, — рассказал он. — В общей сложности в этом году установим свыше 4,9 тыс. световых декоративных конструкций».

В центр Москвы вернутся восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров. По словам Петра Бирюкова, они прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения. Он рассказал, что ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция «Полярные медведи» вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино.

«Опоры освещения в парке «Зарядье» украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин», — сообщил заместитель мэра Москвы. На Бульварном кольце появятся традиционные световые тоннели, в парке Победы на Поклонной горе установят гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн.

Все световые и декоративные конструкции многофункциональны, их можно использовать многократно. Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Все работы планируется завершить до 1 декабря.