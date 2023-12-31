Москва, 31 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с приближающимся Новым годом и отметил, что все мысли россиян с теми, кто находится на фронте. Обращение он разместил 31 декабря в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Обычно мы хотим его [праздник] встретить с теми, кто нам дороже всего, с нашими родными, с нашими близкими. Сегодня наши мысли, наши сердца с теми, кто находятся вместе со своими боевыми товарищами на фронте, с теми, кто плечом к плечу стоят в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Медведев подчеркнул, что от России в уходящем году потребовались особая стойкость, а также сплочённость и настоящий патриотизм, измеряемый реальными делами. Он также заявил, что российский народ проявил особую силу духа и волю к победе, доказал, что может одолеть опасного и циничного врага и помочь нуждающимся в помощи.

Глава Совбеза заявил о значительных переменах, произошедших в России. Он также призвал окончательно разгромить неофашизм в новом году.

«У народа России есть самая важная задача: сделать наступающий 24-й годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России, вопреки Великой Победе наших отцов и дедов», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в новогоднем поздравлении, которое уже увидели жители Камчатки и Чукотки, в том числе обратился к бойцам, участвующим в СВО. Глава государства заявил, что Россия гордится их мужеством.