Москва, 31 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Кадр из видео

«Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — заявил министр в видеообращении.

В поздравлении военным он отметил, что все планы противника пошли прахом благодаря мужеству бойцов и самоотверженному служению Родине. Он также поблагодарил бойцов за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества.

Шойгу добавил, что помощь семьям российских военных останется безусловным приоритетом работы Минобороны сейчас и в будущем.

Глава Минобороны также выразил слова благодарности рабочим, инженерам, неравнодушным гражданам, которые помогали фронту. Как отметил Шойгу, это неуклонно приближает победу России.

В конце обращения Шойгу пожелал военным крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей Победы.

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Как сообщало31 декабряИА Регнум, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с приближающимся Новым годом и отметил, что все мысли россиян с теми, кто находится на фронте. Он подчеркнул, что от России в уходящем году потребовались особая стойкость, а также сплочённость и патриотизм, измеряемый реальными делами. Глава Совбеза также призвал окончательно разгромить неофашизм в 2024 году.