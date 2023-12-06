Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Здесь российский лидер проведёт переговоры с президентом ОАЭ эмиром Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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По случаю начала визита небо Абу-Даби окрасилось в цвета флага России.

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Как передаёт ТАСС, церемония официальной встречи лидера нашей страны состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации).

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Кадр из видео

Российский руководитель прибыл в сопровождении кавалерийского эскорта к главному входу во дворец. Вместе с эмиром Мухаммедом бен Заидом российский президент прошёл в зал приемов. Прозвучали гимны двух стран, после этого президенты проследовали вдоль строя почетного караула на совместное фотографирование. На церемонии присутствовали делегации России и ОАЭ.

Кадр из видео

Кадр из видео

По плану визита, состоятся переговоры в расширенном составе, после этого главы государств пообщаются тет-а-тет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Накануне визита в Кремле уточнили, что переговоры с лидерами стран в первую очередь будут посвящены двусторонним отношениям, ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня. Также стороны намерены обсудить продолжающийся палестино-израильский конфликт.

Алексей Никольский / РИА Новости

Алексей Никольский / РИА Новости

Алексей Никольский / РИА Новости

Ушаков подчеркнул, что предстоящие переговоры очень важны для Кремля.

После ОАЭ Путин отправится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где у президента России запланированы переговоры с саудовским наследным принцем, премьер-министром королевства Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.

Ранее, выступая на Российской энергетической неделе, Путин отмечал, что наша страна поддерживает доверительные отношения с Саудовской Аравией, в том числе в рамках ОПЕК+. Несколько раз в мировой экономике, на рынках, в логистике складывалась ситуация, которую было очень трудно прогнозировать. Тогда саудовская сторона предлагала оптимальное решение, рассказал президент. «Я говорю: «Давай, давай согласимся». Потому что нет стремления надуть, обмануть, есть стремление прийти к общему решению», — сказал Путин.

Такое стремление к общему решению выгодно для всех, добавил он и выразил надежду, что со стороны Саудовской Аравии уровень доверия столь же высок.

Кадр из видео

Кадр из видео

Путин предположил, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено в 2024 году. Очень активно и профессионально работает, играет очень большую роль наследный принц Мухаммед ибн Салман, добавил президент.

Предстоящий визит российского лидера в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США по изоляции Москвы в мире, констатировало американское агентство Bloomberg.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», — сказано в публикации.

Экономика России и неудачи Украины на фронте упрочили положение Москвы, признают авторы публикации в Bloomberg. Обозреватели издания указали на сомнительную долговечность американской поддержки Киева, в то время как Путин укрепляет связи с лидерами стран Персидского залива.