Москва, 11 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Высокий уровень доверия установился у России к Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент РФ Владимир Путин

Он отметил, что взаимные доверительные отношения очень важны для принятия решений. Несколько раз в мировой экономике, на рынках, в логистике складывалась ситуация, которую было очень трудно прогнозировать. Тогда саудовская сторона предлагала оптимальное решение, рассказал президент.

«Я говорю: «Давай, давай согласимся». Потому что нет стремления надуть, обмануть, есть стремление прийти к общему решению», — сказал Путин.

Такое стремление к общему решению выгодно для всех, добавил он и выразил надежду, что со стороны Саудовской Аравии уровень доверия столь же высок.

Путин предположил, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено в 2024 году. Очень активно и профессионально работает, играет очень большую роль наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, добавил он.

«На сегодняшний день смотрится так, что мы сотрудничество, конечно, будем продолжать», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Москва практически уже нашла альтернативу газовому рынку Европы. Россия намерена расширять поставки энергоресурсов в страны Азии, строить новые маршруты и приводить в порядок существующие.