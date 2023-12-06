Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США по изоляции Москвы в мире. Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg.

Павел Бедняков/ РИА Новости Владимир Путин

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», — сказано в публикации.

Авторы статьи подчеркнули, что экономика России и неудачи Украины на фронте упрочили положение Москвы.

Также журналисты издания указали на сомнительную долговечность американский поддержки Киева, в то время как Путин укрепляет связи с лидерами стран Персидского залива.

Визит на Аравийский полуостров

Владимир Путин прибудет в ОАЭ и Саудовскую Аравию с официальным визитом 6 декабря. Уточнялось, что российский лидер встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры с лидерами стран в первую очередь будут посвящены двусторонним отношениям, кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различным аспектам взаимодействия в многосторонних форматах, а также ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня. Также стороны намерены обсудить палестино-израильский конфликт.

Перед этим визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию анонсировал помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что предстоящие переговоры очень важны для Кремля.

Российско-саудовские отношения

Россия поддерживает доверительные отношения с Саудовской Аравией. По словам президента России, высокий уровень доверия установился у России к Саудовской Аравии в том числе в рамках ОПЕК+.

Он отметил, что взаимные доверительные отношения очень важны для принятия решений. Несколько раз в мировой экономике, на рынках, в логистике складывалась ситуация, которую было очень трудно прогнозировать. Тогда саудовская сторона предлагала оптимальное решение, рассказал президент.

«Я говорю: «Давай, давай согласимся». Потому что нет стремления надуть, обмануть, есть стремление прийти к общему решению», — сказал Путин.

Такое стремление к общему решению выгодно для всех, добавил он и выразил надежду, что со стороны Саудовской Аравии уровень доверия столь же высок.

Путин предположил, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено в 2024 году. Очень активно и профессионально работает, играет очень большую роль наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, добавил он.

Провал изоляции

В конце октября журналисты французской газеты Le Monde признали, что западные страны, которые с начала СВО на Украине пытаются изолировать Россию на мировой арене, рискуют сами оказаться в изоляции после того, как поддержали бомбардировки Израиля в секторе Газа. На Западе отказываются сравнивать действия России и Израиля в зоне конфликтов. Это неодинаковое отношение говорит о двойных стандартах и лицемерии западных государств.

На Западе должны признать несостоятельность санкций и провал в политике изоляции российского президента Владимира Путина. Об этом в статье для немецкого журнала Focus написал журналист Габор Стейнгарт.

Стейнгарт добавил, что в России сработал переход от мирной экономики к военной, а на Украине рушится поддержка со стороны Запада.

Прогнозы не оправдались, в России ожидается экономический рост на уровне 1,5%. Это должно заставить Запад прийти к неутешительным выводам в эффективности своей политики, добавил журналист.

Стейнгарт подчеркнул провал западных лидеров, пытавшихся ослабить положение Путина, победить его в военном отношении и изолировать на мировой арене. Всё это приближает разрешение конфликта на Украине дипломатическим путём, резюмировал автор.

Несмотря на то, что многие эксперты признали провалом политику изоляции России, 29 ноября представитель французского внешнеполитического ведомства Анна-Клер Лежандр заявила, что присутствие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии не говорит об изменении отношения Запада к Москве.

В ответ на слова французской коллеги официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия и до этого не была в изоляции.