Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, где проведёт переговоры с лидером этой страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча начнётся с участием делегаций, после чего главы государств продолжат общение в формате «тет-а-тет».

После Абу-Даби Путин отправится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где у него запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря у Путина запланирован визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Кремле уточнили, что переговоры с лидерами стран в первую очередь будут посвящены двусторонним отношениям, ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня. Также стороны намерены обсудить палестино-израильский конфликт.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что предстоящие переговоры очень важны для Кремля.