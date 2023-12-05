Москва, 5 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Нефть, палестино-израильский конфликт и двусторонние отношения будут обсуждаться во время визита президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 5 декабря журналистам.

Сергей Гунеев / РИА Новости Владимир Путин

Он отметил, что, помимо обсуждения рынка нефти, состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. В том числе будет обсуждаться палестино-израильский конфликт.

«Но прежде всего речь идёт о двусторонних отношениях», — сказал Песков.

Говоря о темах, связанных с рынком нефти, Песков сообщил, что такие обсуждения идут в рамках формата ОПЕК+, а взаимодействие в этой области всегда находится на повестке дня.

Что касается итогов последнего заседания ОПЕК+, то на рынке есть определённые инерционные процессы. Рынок крупный и тяжёлый, эффект от мер иногда бывает отложенный, но координация в этой сфере будет продолжаться, заверил Песков.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил в интервью изданию Life, что Путин посетит ОАЭ с рабочим визитом, а также проведёт переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что предстоящие переговоры очень важны для Кремля.