Обрушение дома в Астрахани, из-за которого один человек погиб и 213 (в том числе37 детей) пришлось экстренно эвакуировать, связано с недостаточным вниманием контролирующих органов.

МЧС России/ТАСС

Такой вывод озвучил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин 17 ноября на всероссийском съезде региональных операторов капремонта.

Павел Симаков/ТАСС

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

«Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? — С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться», — подчеркнул министр.

Павел Симаков/ТАСС

Дело в том, что, по версии следователей (возбудивших дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по той же причине), виновником трагедии стал хозяин одной из квартир. Контролирующие органы недосмотрели за тем, что жилец устроил ремонт, во время которого рабочие повредили несущие конструкции.

МЧС России/ТАСС

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилой пятиэтажки по адресу Вокзальная площадь, 1а. Как сообщало ИА Регнум, до того как дом обрушился, один из жителей, находясь в квартире, услышал странный звук и увидел трещину в стене.

Павел Симаков/ТАСС

«Трещина идет, а звук увеличивается. Я позвонил в службу «112». Собрался и вышел на улицу, минут через семь произошло обрушение», — передавали «Известия» слова пострадавшего.

Из дома заблаговременно эвакуировали большую часть жильцов. Несколько человек числились пропавшими без вести и, к счастью, оказались живы. Людей под завалами нет, подтвердили 17 ноября в МЧС.

Но при обрушении в своей квартире погибла пожилая женщина 1939 года рождения, сообщил источник Рен ТВ.

В области сразу был введён региональный режим чрезвычайной ситуации, рассказал астраханский губернатор Игорь Бабушкин. Областная власть помогла деньгами жителям обрушившегося дома. Администрация района Астрахани, где произошло ЧП, начала приём пострадавших. Впрочем, пока что только одна семья, лишившаяся жилья, расположилась в ПВР (пункте временного размещения) — остальных, судя по всему, приютили родственники.