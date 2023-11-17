Астрахань, 17 ноября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин назвал недосмотр надзорных органов причиной обрушения двух подъездов пятиэтажки и гибели одного человека в Астрахани. Об этом Файзуллин заявил на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

МЧС России/ТАСС

«Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что не досмотрели надзорные органы, и, самое главное, — философия того, что любые изменения в объекте они просто так не должны делаться», — сказал министр.

По его мнению, внимательность в работе и при контроле компетентных ведомств поможет избежать подобных ЧП. Файзуллин отметил, что внесение изменений в закон о газификации домов поможет повысить их безопасность.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилой пятиэтажки по адресу Вокзальная площадь, 1а. Одна жительница погибла, несколько человек числились пропавшими без вести. Предварительно сообщалось, что причиной могли стать строительно-ремонтные работы в одной из квартир, где могли повредить несущие конструкции. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, до того, как дом обрушился, один из жителей, находясь в квартире, услышал странный звук и увидел трещину в стене. Он сразу позвонил в МЧС и вышел на улицу. По его словам, обрушение произошло примерно через семь минут после этого. Спасатели успели приехать до обрушения и начать эвакуацию жителей дома.

После обрушения дома губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ввёл региональный режим ЧС.

Утром 17 ноября региональное МЧС сообщило, что людей под завалами обрушившегося дома нет. Спасатели продолжают разбирать завалы.