Москва, 16 ноября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Астрахани, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с ЧП. На место выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.

Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины 1939 года рождения. Речь идёт о хозяйке одной из квартир. Количество погибших и пострадавших уточняется.

Уголовное дело открыто по статье 168 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности». Согласно предварительным данным, обрушение произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, что привело повреждению несущих конструкций.

Ремонтом занимались неустановленные лица. Следователи и криминалисты осмотрят место происшествия после разбора завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Помимо гибели одного человека, после ЧП несколько жильцов числятся пропавшими без вести.

Из здания удалось эвакуировать 213 человек, включая 37 детей. Для провидения спасательных работ привлекли 176 сотрудников и 39 единиц техники. Для эвакуированных людей организовали три пункта временного размещения, где им предоставили воду и горячее питание.

Газета «Известия» распространила видеозапись первых секунд после частичного обрушения этого дома. Вице-губернатор региона Олег Князев рассказал, что власти исключили версию взрыва газа.