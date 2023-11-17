Астрахань, 17 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Под завалами частично обрушившегося жилого дома в Астрахани людей не осталось. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Под завалами людей нет. Идёт разбор повреждённых строительных конструкций», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в пресс-службе добавили, что все жильцы, проживающие в доме, установлены. В списках пропавших никто не числится.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение части жилой пятиэтажки в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В доме, находящемся по адресу Вокзальная площадь, 1а, обрушились третий и четвёртый подъезды. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что, по предварительной информации, в результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

В общей сложности из здания эвакуировали 213 человек, включая 37 детей. Для них организовали три пункта временного размещения, их обеспечили водой и горячим питанием.

Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины 1939 года рождения. Речь идёт о хозяйке одной из квартир. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинение смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности. Согласно предварительным данным, обрушение произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, что привело повреждению несущих конструкций. Ремонтом занимались неустановленные лица.