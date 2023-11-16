Москва, 16 ноября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи частичным обрушением жилого дома в Астрахани 16 ноября, на место ЧП выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Кадр из видео

В пятиэтажном доме, находящимся по адресу Вокзальная площадь, 1а, обрушились третий и четвёртый подъезды. На месте работают спасатели, разбирая завалы.

Житель одного из обрушившихся подъездов рассказал «Известиям», что услышал в квартире странный звук, после чего увидел трещину в стене. Он сразу позвонил в МЧС и вышел на улицу. По его словам, обрушение произошло минут через семь после этого.

Спасатели прибыли к дому до его обрушения и начали эвакуацию. По последним данным, удалось вывести из здания 213 человек, в том числе 37 детей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что, по предварительным данным, погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести, разыскивают жильцов квартир 46 и 56.

«Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения», — заявил губернатор.

В Астрахани организовали работу горячих линий для граждан, потерявших документы из-за трагедии. Бабушкин пообещал, что их восстановят без очереди максимально быстро. В трёх школах города открыли пункты временного размещения. Начал работать оперативный штаб, все министерства и службы области перешли на круглосуточный режим.

Вице-губернатор региона Олег Князев сообщил, что обрушение, скорее всего произошло не из-за взрыва газа. Окончательную причину ЧП получится определить после завершения разбора завалов. В СК также отметили, что следователи смогут начать изучать обстановку после завершения работы спасателей.