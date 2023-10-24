Церемония прощания с трёхкратной олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам Анфисой Резцовой прошла на Троекуровском кладбище в Москве 24 октября. Выдающаяся спортсменка скончалась на 59-м году жизни, о причине не сообщалось.

Даниил Сорокин/ТАСС

Проститься с Резцовой пришли многие её коллеги, в их числе — глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Руководители Союза биатлонистов в своём заявлении отметили: «Скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР… Выражаем искренние соболезнования родным и близким».

Даниил Сорокин/ТАСС Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров

Владимир Астапкович/РИА Новости Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева

Ранее о кончине заслуженной спортсменки сообщил журналистам её бывший муж Леонид Резцов. Женщину госпитализировали 15 октября, а 19 октября она скончалась, не приходя в сознание.

Уточнялось, что спортсменку планируется похоронить на аллее великих спортсменов.

Сергей Бобылев/ТАСС

Даниил Сорокин/ТАСС

Василий Богданов/РИА Новости

Василий Богданов/РИА Новости

Василий Богданов/РИА Новости

Анфиса Резцова родилась 16 декабря 1964 года в посёлке Якимец Владимирской области. В 1988 году в канадском Калгари выиграла олимпийское золото по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году во французском Альбервиле стала чемпионкой Олимпиады в биатлонном спринте, в 1994-м в норвежском Лиллехаммере выиграла золотую медаль в эстафете по биатлону. Также Резцова стала трёхкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.