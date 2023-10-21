Москва, 21 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Олимпийскую чемпионку Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС бывший тренер спортсменки Геннадий Раменский.

РИА Новости/Максим Блинов

«Прощание начнётся во вторник [24 октября] в 10:00 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища», — сказал тренер.

Раменский добавил, что спортсменку планируется похоронить на аллее великих спортсменов. По его словам, 23 октября будут окончательно решаться все организационные вопросы.

Анфиса Резцова скончалась в реанимации 19 октября. О причинах смерти пока не сообщалось. Ей было 58 лет.

О смерти спортсменки 20 октября сообщил её бывший муж Леонид Резцов. Он рассказал, что Резцову госпитализировали 15 октября. Известно, что в середине марта у олимпийской чемпионки случился сердечный приступ, после чего она оказалась в больнице.

Анфиса Резцова родилась 16 декабря 1964 года в посёлке Якимец во Владимирской области. Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а в 1992 году завоевала золото в биатлонном спринте. Спустя два года она выиграла золото в биатлонной эстафете. Анфиса Резцова стала первой в истории биатлона олимпийской чемпионкой, взяв золото в спринтерской гонке на 7,5 км. Она также являлась трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.