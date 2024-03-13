Материалы с тегом «Биатлон»
Биатлонист Гараничев объявил о завершении спортивной карьеры
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи биатлонист Евгений Гараничев заявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. «Я решил для себя, что это будет мой крайний сезон. Я завершаю спортивную карьеру», — сказал он на пресс-конференции. Спортсмен отметил, что после...
13 марта 2024
Девять лыжниц получили тяжёлые травмы, завалившись на турнире в Сочи
Девять участниц соревнований в Сочи пострадали из-за снежной бури, сообщил 8 марта Telegram-канал «112». 9 лыжниц пострадали на соревнованиях в Сочи из-за снежной бури Травмы получили участницы масс-старта на дистанции десять километров. Из-за внезапно начавшейся снежной бури две лыжницы сломали...
8 марта 2024
Медальный зачёт Спартакиады выиграла команда Москвы
Спортсмены сборных Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области вошли в тройку общекомандного медального зачета по итогам Всероссийской зимней Спартакиады. Спортивное событие завершилось в воскресенье. Команда из Москвы за время соревнований завоевала 17 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых...
18 февраля 2024
Российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам
Команда Башкортостана по биатлону отдала бронзовые медали Всероссийской Спартакиады сборной Белоруссии, сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев. Белорусы Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский финишировали в эстафетной гонке, которая прошла 18 февраля в...
18 февраля 2024
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде-2024
Биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на Всероссийской зимней Спартакиаде. Гонка прошла 17 февраля в Златоусте Челябинской области. Халили пробежал дистанцию 15 км за 38 минут 24,8 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым к финишу пришёл Алексей Вагин, который...
17 февраля 2024
Умер главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин
В возрасте 48 лет скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин, сообщила 13 февраля пресс-служба Союза биатлонистов России. Причина смерти доктора не называется. Нынешний сезон был для Лагуточкина 22-м в национальной команде. Лагуточкин являлся выпускником Омской...
13 февраля 2024
Умер экс-тренер четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Домрачевой
Бывший тренер сборной Белоруссии по биатлону Николай Захаров умер на 78‑м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ». Захаров родился в Тюменской области, но последние несколько лет жил в Болгарии. В 1990‑е и 2000‑е годы специалист работал в сборной Белоруссии. Под его руководством Дарья...
30 января 2024
Олимпийский чемпион Васильев рассказал, как ему предлагали стать киллером
Президенту Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву после окончания спортивной карьеры предлагали стать киллером. Об этом он рассказал 6 января в интервью «РИА Новости». «Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял...
6 января 2024
Норвежца Легрейда сняли с гонки Кубка мира за случайный выстрел в отеле
Олимпийского чемпиона, биатлониста Стурла Холм Легрейда отстранили от гонки третьего этапа Кубка мира за случайный выстрел в отеле. Об этом 17 декабря сообщил телеканал NRK. Во время тренировки в отеле спортсмен случайно выстрелил во время холостого тренажа. Выстрел попал в стену, никто не...
17 декабря 2023
Белорус Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону
Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский стал первым в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе. Лазовский прошёл дистанцию с результатом 42 минуты 3,3 секунды с двумя промахами на четырёх огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов, отставший от победителя на 25,6...
17 декабря 2023
Биатлонистки Гербулова и Носкова пожаловались на условия в отеле в Уфе
Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова раскритиковали условия проживания в уфимской гостинице, в которой разместили участников второго этапа Кубка Содружества. Спортсменки 13 декабря опубликовали видеообзор гостиницы в Telegram-канале. Биатлонистки указали на некачественный...
13 декабря 2023
Дарья Виролайнен выступит за Финляндию на Кубке мира по биатлону
Финская биатлонная федерация сообщила об участии бывшей спортсменки из состава сборной России Дарьи Виролайнен на этапах Кубка мира за команду Суоми. Биатлонистка выступит за Финляндию на этапах в Хохфильцене (8—10 декабря) и Ленцерхайде (14—17 декабря). Виролайнен получила право представлять...
7 декабря 2023
Спорт высших достижений в России по-прежнему функционирует — Губерниев
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что спорт высших достижений в России по-прежнему функционирует. Об этом, по мнению эксперта, говорит очень высокий интерес не только к футболу и хоккею, но и к биатлону, лыжам, фигурному катанию и плаванию. При этом в мировом биатлоне сохраняются...
новость часа
6 декабря 2023
Латыпов победил в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады, биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем в масс-старте на дистанции 15 км на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Латыпов прошёл дистанцию за 42 минуты 17,9 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал Антон Смольский из...
3 декабря 2023
Гореева победила в масс-старте на Кубке лиги клубного биатлона
Россиянка Анастасия Гореева стала победительницей в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Гореева финишировала с результатом 34 минуты 14,4 секунды при двух промахах. Второе место заняла представительница Белоруссии Анна Сола (отставание от лидера +5,4 секунды...
18 ноября 2023
Бьорндален пожелал возвращения россиян на международные турниры
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален заявил журналистам, что надеется на скорое возвращение биатлонистов из России и Белоруссии на международные турниры. Об этом 14 ноября сообщила норвежская газета VG. «Надеюсь, что боевые действия закончатся как можно...
15 ноября 2023
Олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов умер в возрасте 86 лет
Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Маматов скончался в возрасте 86 лет, сообщила 27 октября пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на своём сайте. В союзе выразили соболезнования родным и близким Маматова. О причинах смерти в СБР не сообщили. Виктор...
27 октября 2023
Чемпионку мира по биатлону во Франции подозревают в мошенничестве
Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 года французская биатлонистка Жюлия Симон подозревается в мошенничестве. Утром 24 октября спортсменку арестовали по обвинению в махинациях, связанных с использованием не принадлежащих ей банковских карт, сообщила газета Dauphiné Libéré...
25 октября 2023
Российские спортсмены простились с выдающейся лыжницей Анфисой Резцовой
Церемония прощания с трёхкратной олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам Анфисой Резцовой прошла на Троекуровском кладбище в Москве 24 октября. Выдающаяся спортсменка скончалась на 59-м году жизни, о причине не сообщалось. Проститься с Резцовой пришли многие её коллеги, в их числе —...
24 октября 2023
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова, сообщил бывший муж спортсменки Леонид Резцов. «Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание», — сказал Резцов ТАСС. По его словам, спортсменку госпитализировали 15-го числа. О случившемся...
20 октября 2023