Москва, 21 октября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни, сообщил журналистам её бывший муж Леонид Резцов.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Об этом пишет ТАСС. Экс-супруг спортсменки рассказал, что Резцову госпитализировали ещё 15 октября и она находилась в реанимации. Она умерла 19 октября, не приходя в сознание.

Бывший муж спортсменки уточнил, что её близкие собираются получить все документы от врачей 21 октября. Он добавил, что пока не знает причин смерти своей экс-супруги.

В середине марта у олимпийской чемпионки случился сердечный приступ, после чего она оказалась в больнице.

Анфиса Резцова родилась 16 декабря 1964 года в посёлке Якимец во Владимирской области. В 1988 году в канадском Калгари Резцова выиграла олимпийское золото по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году она стала чемпионкой Олимпиады в биатлонном спринте, проходившей во французском Альбервиле.

Еще через два года спортсменка выиграла золотую медаль в эстафете по биатлону на XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия). Резцова также являлась трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Две дочери спортсменки — Дарья и Кристина — также стали биатлонистками.