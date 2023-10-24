Москва, 24 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в Москве 24 октября прошла церемония прощания с трёхкратной олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам Анфисой Резцовой.

Василий Богданов/РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум ранее, Резцова скончалась 19 октября в реанимации на 59-м году жизни. О причине смерти не сообщалось. Резцову госпитализировали 15 октября. Ранее, весной 2023 года, она попала в больницу с сердечным приступом.

Проститься с Резцовой пришли многие её коллеги, в том числе глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Ранее руководители федераций выразили соболезнования близким спортсменки.

«Скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — отметили в своём заявлении руководители Союза биатлонистов России.

Резцова родилась 16 декабря 1964 года во Владимирской области. Она стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а в 1992 году завоевала золото в биатлонном спринте, став первой олимпийской чемпионкой в этой дисциплине. В 1994 году спортсменка выиграла золото в биатлонной эстафете. Кроме того, Резцова трижды выигрывала чемпионаты мира по лыжным гонкам.