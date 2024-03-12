Материалы с тегом «Лыжи»
Комментатор Губерниев заявил, что его выселили на улицу
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила комментатору Дмитрию Губерниеву жить в домике на стадионе в «Малиновке» во время чемпионата России. Об этом 12 марта он сообщил в своём в Telegram-канале. «Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в «Малиновке»...
12 марта 2024
Губерниев жёстко ответил на оскорбления тренера лыжников Сорина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко ответил на высказывание старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина после инцидента, произошедшего 8 марта в Сочи с участием лыжниц. Губерниев назвал Сорина крепостным крестьянином, который живёт при крепостном праве. «И ещё для...
12 марта 2024
Шестеро лыжников пропали у горы Маттерхорн в Швейцарии
Шестеро лыжников пропали без вести в горах в Швейцарии, их разыскивает полиция, сообщило 10 марта агентство Reuters. «Лыжники пропали без вести недалеко от горы Маттерхорн, которая находится на границе между Швейцарией и Италией», — говорится в материале. Шесть человек пропали во время горнолыжного...
10 марта 2024
СК взял на контроль ситуацию с массовым завалом лыжниц на забеге в Сочи
Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль ситуацию с получением лыжницами травм в Сочи, сообщили в пресс-службе СК. В Сочи 8 марта во время спортивных соревнований по лыжному спорту 18 спортсменок получили травмы, завалившись на трассе. «Проверка по информации о получении...
10 марта 2024
Уткин назвал Вяльбе дурой за слова о пострадавших на Спартакиаде девушках
Футбольного комментатора и спортивного журналиста Василия Уткина возмутили слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей: «Ничего страшного» — в связи с массовым завалом лыжниц на трассе во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, приведшим к массовым травмам. Он...
9 марта 2024
Приведшую к травмам лыжную гонку в Сочи назвали соответствующей регламенту
Условия проведения женской лыжной гонки во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой многие участницы получили травмы, соответствовали регламенту, заявил ТАСС технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов. «Старт был дан в соответствии с...
8 марта 2024
Уголовное дело возбудили после инцидента с лыжницами в Сочи
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возбуждение уголовного дела после инцидента с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде в Сочи. Она отметила, что знает об этом. «С одной стороны, приятно, что так следят за лыжными гонками, но, с другой стороны, немного мне...
8 марта 2024
Вяльбе объяснила массовые травмы на гонке в Сочи слабой подготовкой лыжниц
Массовый завал лыжниц на трассе во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, приведший к многочисленным травмам, произошёл из-за слабой подготовки спортсменок, заявила «Спорт-Экспрессу» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Всё дело в том, что эти спортсмены даже не...
8 марта 2024
Губерниев назвал Вяльбе преступницей после падения лыжниц на Спартакиаде
Комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое заваливание участниц. Свою оценку он дал после случившегося 8 марта в Telegram-канале. «Лыжницы...
8 марта 2024
Причин переносить приведшую к травмам лыжную гонку не было, заявила Вяльбе
Когда начиналась женская лыжная гонка Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой произошло массовое падение спортсменок, изначально не было причин её переносить, заявила «РИА Новости» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне...
8 марта 2024
После массового завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи отменили мужскую гонку
Организаторы Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи после массового завала лыжниц в ходе гонке на 10 км отменили мужскую гонку на 15 км, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства спорта России. «Все пострадавшие находятся в больнице. Мужской масс-старт, который также должен был пройти...
8 марта 2024
После завала лыжниц на спартакиаде в Сочи 17 человек попали в больницу
В Сочи 17 лыжниц направили в медицинские учреждения после инцидента на лыжной гонке, всего пострадали 18 человек, сообщили 8 марта «Известия». По данным источника издания, одну лыжницу, получившую травму, доставили в горбольницу № 8, 16 её коллег — в Центр охраны материнства и детства. Ещё одной...
8 марта 2024
Девять лыжниц получили тяжёлые травмы, завалившись на турнире в Сочи
Девять участниц соревнований в Сочи пострадали из-за снежной бури, сообщил 8 марта Telegram-канал «112». 9 лыжниц пострадали на соревнованиях в Сочи из-за снежной бури Травмы получили участницы масс-старта на дистанции десять километров. Из-за внезапно начавшейся снежной бури две лыжницы сломали...
8 марта 2024
Губерниев посоветовал Большунову перечитать Карлсона
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Александра Большунова и Вероники Степановой. Журналист посоветовал лидеру сборной команды России «жечь, валять дурака» и перечитать Карлсона. Об этом репортёр заявил порталу sport24. По словам...
24 февраля 2024
Медальный зачёт Спартакиады выиграла команда Москвы
Спортсмены сборных Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области вошли в тройку общекомандного медального зачета по итогам Всероссийской зимней Спартакиады. Спортивное событие завершилось в воскресенье. Команда из Москвы за время соревнований завоевала 17 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых...
18 февраля 2024
Лыжный марафон на 50 км на Всероссийской Спартакиаде — 2024
17 февраля в Тюмени в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024 состоялся марафон по лыжным гонкам классическим стилем на 50 км. В гонке принимали участие более 80 спортсменов. Безусловным фаворитом до начала соревнований считался трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов...
17 февраля 2024
Большунов выиграл марафон классическим стилем на Спартакиаде-2024
Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024. Гонка прошла 17 февраля в Тюмени. 27-летний Большунов пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды. Второе место занял в...
17 февраля 2024
Большунов рассказал, что ему пишут норвежские лыжники
Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что стал часто получать сообщения от норвежских спортсменов о том, что они ждут его возвращения на международные соревнования. «С каждым днём всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы...
16 февраля 2024
Губерниев ответил на слова Вяльбе о зависти иностранцев к России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам. Об этом 15 февраля сообщает Sport24. По его словам, иностранцы могут завидовать России в лыжах, но в биатлоне точно нет. «Продолжая...
15 февраля 2024
Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским турнирам
Иностранные спортсмены и специалисты следят за российскими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют. Об этом 15 февраля заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Она отметила, что российские турниры однозначно можно сравнивать с международными, ни для кого не секрет...
15 февраля 2024