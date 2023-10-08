В Азии и на Ближнем Востоке прошли акции в поддержку Палестины, нанёсшей 7 октября массированный ракетный удар по территории Израиля. Сторонники группировки ХАМАС в Турции, Йемене и Ливане выразили одобрение её действиям.

В Стамбуле митингующие выкрикивали лозунги против Израиля и сжигали его национальные флаги. Официально турецкие власти не стали осуждать действия ХАМАС, но призвали воздерживаться от силовых воздействий.

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB Акция в поддержку Палестины в Сане

В столице Йемена Сане на акцию вышли тысячи местных жителей с флагами Палестины. В Ливане сторонники ХАМАС собрались в одном из пригородов Бейрута, чтобы приветствовать удары по Израилю. Участники ливанской группировки «Хезболла» заявили, что готовы оказать помощь палестинцам.

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB Акция в поддержку Палестины в Сане

ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH Акция в поддержку Палестины в Бейруте

Палестину также поддержала Сирия. Сирийские власти осудили «жестокость израильской оккупации». «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддержал ХАМАС и призвал страны региона и мировое сообщество предотвратить насилие со стороны Израиля.

ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Иранские сторонники «Хезболлы»

ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH Акция в поддержку Палестины в Бейруте

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB Акция в поддержку Палестины в Сане

Вместе с тем акция в поддержку Палестины состоялась в Берлине. После её проведения полиция задержала 40 человек из организовавшей мероприятие пропалестинской структуры «Самидун». Накануне они уже провели одну акцию в районе Нойкёльн.

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Иранские сторонники «Хезболлы»

Global Look Press/Tunahan Turhan/Keystone Press Agency Акция в поддержку Палестины в Анкаре

Global Look Press/Hasan Mrad/Keystone Press Agency Акция в поддержку Палестины в Тунисе

Как сообщало ИА Регнум, движение ХАМАС ударило ракетами по Израилю 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответными действиями атаковала объекты в секторе Газа.

Утром 8 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о завершении израильской армией первой фазы операции «Железные мечи» и заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые на фоне обстрелов проникли на территорию страны.

Вечером того же дня Нетаньяху объявил о переходе Израиля к состоянию войны и начале крупных военных операций. Так, Израиль объявил войну впервые за 50 лет.

Количество погибших при атаках ХАМАС на Израиль превысило 600 человек, ещё более двух тыс. человек получили ранения, цифры не окончательные.